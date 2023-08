Aggressione al Dam Bar: Barista di Cornuda vittima di attacco verbale e fisico per 50 centesimi

Nella tranquilla cittadina di Cornuda, una vicenda scioccante ha scosso la comunità locale. Valentina Pinarello, una giovane donna di 23 anni che lavora presso il noto Dam Bar, si trova ancora sotto shock a causa di un incontro traumatico con un cliente macedone di 30 anni. L'aggressore ha stretto le sue mani attorno al collo in un attimo che le ha tolto il respiro, lasciando la barista sconvolta per l'esperienza terribile.

La situazione è degenerata quando l'uomo si è avvicinato al bancone per richiedere il conto. Valentina ha fatto quanto di consueto, informandolo dei 50 centesimi aggiuntivi applicati per i pagamenti con carta di credito, come prassi del Dam Bar. Nonostante il chiarimento, l'uomo ha iniziato a inveire in macedone con un tono di voce sempre più alto, creando una tensione palpabile nell'aria.

Il conflitto verbale ha preso una piega orribile quando l'uomo si è scagliato contro Valentina, afferrandola per il collo e privandola del respiro per alcuni istanti angoscianti. La giovane barista è ancora sconvolta dalla paura e dall'angoscia provocate da questa aggressione ingiustificata. "Sono sei anni che lavoro qui, e mai avrei pensato di affrontare una situazione così spaventosa," condivide Valentina, cercando di esprimere la sua incredulità riguardo a quanto accaduto.

Dopo l'attacco, l'uomo è rapidamente uscito dal locale. Valentina ha contattato le autorità locali e ha espresso il suo sgomento per il fatto che l'aggressore non sia stato trattenuto per l'azione violenta. "Se fossi stata io a commettere un'infrazione, avrei subito delle conseguenze," riflette Valentina con amarezza. La giovane barista avrebbe sperato in almeno un minimo di giustizia da parte delle forze dell'ordine, ma è stata lasciata con il senso di impunità dell'aggressore.

Valentina, con sei anni di esperienza nel settore, ora si trova a dover affrontare un profondo turbamento interiore. L'attacco ha scosso la sua sicurezza e ha lasciato cicatrici emotive che potrebbero richiedere tempo per guarire. Nonostante il trauma, Valentina cerca di rimanere positiva e spera che il suo racconto possa sensibilizzare sulla necessità di affrontare tali situazioni in modo adeguato e giusto.

La comunità locale si è unita nel sostegno nei confronti di Valentina, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di affrontare con fermezza comportamenti violenti e inaccettabili come quello subito dalla giovane barista.

