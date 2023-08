Controesodo Estivo: Traffico e Prezzi della Benzina in Aumento, Possibili Code sulle Strade Italiane

Controesodo estivo, la rete stradale gestita da Anas si prepara ad affrontare un intenso flusso di veicoli nel corso del quarto e ultimo weekend di agosto. Si prevede che circa 11 milioni di veicoli attraverseranno le strade tra sabato e domenica, con punte di quasi mezzo milione di veicoli durante le ore di punta. Questo scenario, tipico del ritorno dalle vacanze, porterà a un ulteriore bollino rosso sulla circolazione.

Per affrontare questo afflusso, è importante notare che sabato dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22 sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti. Inoltre, si è osservato che i prezzi della benzina sulla A21 Torino-Piacenza hanno toccato i 2,8 euro al litro per il servizio di rifornimento.

Tra le strade che potrebbero essere più soggette a code e rallentamenti, si evidenziano alcune tratte particolarmente a rischio. La A2 Autostrada del Mediterraneo in carreggiata Nord potrebbe incontrare criticità soprattutto nei pressi del nodo di Pontecagnano-Battipaglia. La statale 16 Adriatica in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 36 Del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la strada statale 7 Appia tra Campania e Lazio, la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, soprattutto durante la serata di domenica, richiedono un'attenzione particolare.

Analizzando i dati di traffico per il mese di agosto, si nota un aumento medio del 2% rispetto all'anno precedente (+2,7% nei giorni feriali, -1,6% nei prefestivi e +1,9% nei giorni festivi). Questo incremento sottolinea uno spostamento maggiore verso le domeniche rispetto ai sabati. In particolare, il 12 agosto e la domenica 13 agosto hanno registrato un aumento del +4% rispetto al fine settimana corrispondente di Ferragosto 2022.

Per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, la situazione è altrettanto evidente. Sulla A21 Torino-Piacenza, il prezzo della benzina ha quasi raggiunto i 2,8 euro al litro per il servizio di rifornimento. Assoutenti ha rilevato questi aumenti in base ai dati forniti dai gestori e pubblicati dal Mimit. In autostrada, la benzina in modalità self service si attesta in media a 2,020 euro al litro. I prezzi medi nazionali sulla rete autostradale includono il diesel self service a 1,935 euro al litro, il Gpl servito a 0,843 euro e il metano servito a 1,527 euro al litro.

Il controesodo estivo porta con sé sfide di traffico e prezzi dei carburanti in aumento. È importante pianificare i viaggi considerando queste dinamiche e adottando misure precauzionali per garantire viaggi sicuri ed efficienti.

Altre News per: controesodoestivotrafficoprezzidellabenzinaaumento