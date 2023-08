Dettagli Serie di qualificazione ai Mondiali 2023

A partire dalle 6:00 del 9 ottobre al LoL Park di Seul, Corea del sud, i Golden Guardians della LCS e la squadra 4° classificata della LEC si contenderanno l'ultimo posto per la fase di qualificazione del Campionato Mondiale di League of Legends 2023.









Qualche mese fa, avevamo annunciato un nuovo formato per i Mondiali 2023. Come parte di quell'annuncio, avevamo presentato la Serie di qualificazione ai Mondiali, in cui la 4° classificata della LEC e la 4° classificata della LCS si affronteranno in una partita al meglio delle cinque per aggiudicarsi l'ultimo posto per la fase di qualificazioni dei Mondiali. Anche se inizialmente avevamo intenzione di far svolgere la Serie di qualificazione ai Mondiali in Nord America, abbiamo scelto di spostare l'evento in Coreadel sud per dare alle due potenziali squadre quanto più tempo possibile per prepararsi nella regione ospite, riducendo al minimo gli spostamenti e consentendogli di disputare amichevoli contro le squadre già qualificate ai Mondiali prima delle qualificazioni.

I Golden Guardians rappresenteranno la LCS, mentre i rappresentanti della regione avversaria verranno decisi durante le finali stagionali della LEC, che si terranno il primo weekend di settembre. La squadra vincitrice si aggiudicherà un posto ai Mondiali, mentre quella perdente sarà eliminata. Il girone a cui i vincitori della SQM verranno assegnati si giocherà durante la seconda giornata della fase di qualificazione. A breve, pubblicheremo maggiori informazioni riguardo al Draw Show dei Mondiali 2023.

I biglietti per l'evento verranno messi in vendita alle 11:00 del 12 settembre con prezzi a partire da 25.000 KRW (circa 17,45 EUR). Per acquistare i biglietti, visitate il sito web di Interpark.

