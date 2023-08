Fortnite - Khaby Lame debutta nel Capitolo 4, Stagione 4: “Ultima Spiaggia”

Oggi Khaby Lame – il più seguito content creator su TikTok con 161,8 milioni di follower – debutta ufficialmente nel mondo del gaming e lo fa con un ruolo da protagonista nell’ultima stagione di Fortnite , il celebre titolo di Epic Games.





L’ingresso di Khaby in Fortnite coincide con il lancio del Capitolo 4, Stagione 4: Ultima Spiaggia, ambientato nel contesto di una grande rapina, che metterà a disposizione dei giocatori il personaggio di Khaby, espressioni virali e oggetti cosmetici. Khaby entra a far parte delleIcone di Fortnite, pensate per celebrare le più dinamiche e popolari figure dei mondi delgaming, dello sport, della musica e dellapop culture.





Riconquista l’isola nel Capitolo 4 Stagione 4 della Battaglia reale di Fortnite, “UIltima spiaggia”



live oggi in giornata!



La via furtiva è opzionale: quando la furtività va a farsi benedire, puoi volare dentro a una base con il Razzariete! Sei uscito a mani vuote? Cerca la refurtiva nelle borse da rapina che contengono materiale come il nuovo Para-cadute junior, Esplosivo telecomandato (fuori magazzino!), Torretta d’affari - una torretta che sembra una valigetta quando la tieni in mano, ma si trasforma e prende automaticamente di mira i nemici quando viene lanciata – e tanto altro. Concludi la rapina con una fuga da cinema guidando la Nitro Fang della Victory Motors!

Ambientazioni lussuose: il vampiro Kado Thorne ha dilapidato la ricchezza e i tesori dell’Isola e ha trovato delle dimore particolarmente lussuose. Caseggiato Carminio, Insenatura Inesorabile e Opulenza Oscura sono basi ben difese, con videocamere, griglie laser, guardie e piene di oggetti di valore. Meglio essere preparati prima di infiltrarsi in qualsiasi luogo dove c’è Thorne.

Pass battaglia, semplificato: l’acquisto del Pass battaglia del Capitolo 4 Stagione 4 sblocca automaticamente lo spericolato Nolan Chance. Procedi con il Pass battaglia per sbloccare risorse con l’autista Piper Pace e l’uomo che rende semplici le cose: Khaby Lame. Più avanti nel corso della stagione sarà anche possibile sbloccare Ahsoka Tano!





È in gioco il destino dell’Isola e la rapina è l’ultima possibilità nel Capitolo 4 Stagione 4 della Battaglia reale di Fortnite. Dotati di nuove armi e di ottimizzatori della realtà, ruba beni da altri luoghi e riprenditi quello che ti appartiene con la lineup del Pass battaglia capitanata dal nuovo volto nella serie Icone e più amato creatore di TikTok Khaby Lame e, nel prosieguo della stagione, da Ahsoka Tano!Ecco un colpo d’occhio nelle novità di questa stagione sull’Isola:

