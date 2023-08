Previsioni Meteo, Cambiamenti Meteorologici Estivi: Dal Caldo Africano ai Temporali Europei

L'estate del 2023 si rivela un periodo di clima e meteorologia instabili. Il caldo proveniente dal deserto sahariano sta per cedere il passo all'arrivo di un ciclone di provenienza nord europea. Questi ultimi giorni saranno caratterizzati da un sole ardente, portando temperature che toccheranno i 40°C e che metteranno a dura prova cittadini e turisti. Tuttavia, è importante prestare attenzione alle nubi in quanto le precipitazioni potrebbero essere in agguato. A partire da domenica è previsto un repentino calo termico, con temperature che potrebbero diminuire di 15-20°C. L'anticiclone africano sta per lasciare il passo al ciclone nord europeo, cambiando le condizioni atmosferiche.

Fino a sabato, le condizioni meteorologiche rimarranno pressoché stabili. Tuttavia, a partire da domenica è previsto un brusco calo termico, con temperature in diminuzione di 15-20°C rispetto ai giorni precedenti.

Nei prossimi giorni, ci si aspetta un ulteriore aumento delle massime di qualche grado. Questo potrebbe portare temperature tra i 39°C e i 40°C in molte città del Centro-Nord, come Firenze, Prato, Arezzo, Bologna, Pavia, Mantova e Alessandria. Le temperature potrebbero raggiungere i 37-38°C a Roma, Milano, Padova, Bolzano, in Sardegna e in alcune zone del Sud come il Tarantino, la costa lucana, il casertano e il siracusano.

Il caldo intenso continuerà anche durante la notte, con temperature che si manterranno attorno ai 30-31°C almeno fino a mezzanotte. Tuttavia, da sabato è previsto un lieve rinfrescamento, seppur modesto. Inizieranno a verificarsi i primi temporali intensi sulle Alpi e, verso sera, anche nelle pianure del Piemonte e della Lombardia. La domenica sarà caratterizzata dal peggioramento del tempo nel Nordovest e, in serata, anche nel Triveneto. Lunedì 28, il ciclone si sposterà verso il golfo di Genova, dirigendosi lentamente verso il medio alto Adriatico.

Questo cambiamento porterà temporali intensi, con nubifragi, grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento che potrebbero interessare molte regioni centro-settentrionali. L'aria fresca farà abbassare il livello di neve fino a 2800/3000 metri. Il vento, in alcuni momenti impetuoso, scaccerà il caldo africano, portando una significativa diminuzione delle temperature, che potrebbero scendere di 15-20°C rispetto ai giorni precedenti.

Le previsioni del 24 agosto indicano una giornata estremamente calda grazie all'anticiclone Nerone. Sarà perlopiù soleggiata, anche se ci saranno molte nubi sul Cilento, in Calabria e in Sicilia, con rare precipitazioni, più probabili nell'entroterra siciliano. Le temperature si aggireranno tra i 37°C e i 41°C al Centro-Nord. I venti saranno deboli, prevalentemente settentrionali. I mari saranno generalmente calmi e caldi.

Il 25 agosto, il caldo torrido colpirà il Centro-Nord con temperature diffuse tra i 38°C e i 40°C, mentre al Sud sarà meno intenso. Il cielo sarà principalmente sereno, ma molte nubi interesseranno la Calabria e la Sicilia, portando precipitazioni occasionali su alcune aree dell'isola. Sono previsti anche alcuni temporali lungo i confini alpini occidentali.

Infine, il 26 agosto, si prevedono temporali sulle Alpi del Nordovest, con la possibilità di temporali nelle zone di pianura vicine alla sera. Al Centro ci sarà sole e caldo meno intenso, mentre al Sud si prevede un aumento delle temperature.

