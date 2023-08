Dune: Spice Wars - un nuovo Trailer dalla Gamescom

Lo sviluppatore Shiro Games e il publisher Funcom sono lieti di svelare che Dune: Spice Wars , primo titolo ambientato nell’universo di Dune da vent’anni a questa parte, uscirà dall’Early Access questo settembre. In poco più di un anno di Early Access, Shiro Games ha rilasciato 5 major update, che hanno espanso massivamente l’universo di gioco.



Dune: Spice Wars vi permette di guidare una delle Grandi Casate dell'Imperium per dominare Arrakis e il flusso di spezia. Attraverso intrighi, guerre, attività economiche e spionaggio, potrete dominare i deserti o esserne sepolti.

Dune: Spice Wars – 1.0 Release Announcement Trailer



Da quando sono sbarcati su Arrakis, i giocatori hanno visto l'aggiunta del multiplayer, della Casata Corrino, di unità volanti, di nuovi edifici, di importanti miglioramenti dell'IA, di nuovi scenari e di altre caratteristiche richieste dalla community oltre a molto, molto altro ancora. Grazie a una community appassionata e a una comunicazione efficace, a ogni aggiornamento sono state apportate anche correzioni di bug, bilanciamenti e miglioramenti della qualità della vita.



Fin dall'inizio, gli aggiornamenti si sono concentrati non solo sulla crescita del gioco con nuove funzionalità e contenuti, ma anche sul renderlo un gioco di strategia 4X accessibile a chi sta scoprendo il genere.



In prossimità del lancio, il fondatore e CEO di Shiro, Nicolas Cannasse, ha alcune parole da condividere: "Il nostro obiettivo era quello di creare un gioco 4X facile da scoprire ma difficile da padroneggiare, ricco di contenuti e adatto sia ai nuovi arrivati che agli appassionati del genere, alimentato da aggiornamenti regolari e dal feedback e dal supporto della nostra community in continua crescita. Non vediamo l'ora di vedere i giocatori immergersi nel ricco mondo di gioco che abbiamo creato insieme" .



Dune: Spice Wars uscirà dall'Early Access a settembre.



