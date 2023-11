Dune: Spice Wars atterra su Xbox

Dune: Spice Wars, gioco in real-time 4X ambientato su Arrakis, arriva finalmente su Xbox X|S e Xbox Game Pass. Shiro Games e Funcom sono lieti di dare ai giocatori Xbox il primo gioco di Dune in oltre due decadi.







Durante il fruttuoso periodo di Early Access su PC, durato un anno, Shiro ha apportato al gioco sei aggiornamenti principali con nuove fazioni, caratteristiche, miglioramenti della qualità della vita e altro ancora, oltre a diversi aggiornamenti community in risposta ai feedback dei giocatori.

Questa fusione unica di strategia in tempo reale e dinamiche 4X è stata aggiornata per essere giocata con un controller, e l'interfaccia utente e lo schema di controllo aggiornati sono stati progettati per rendere il dominio di Arrakis ideale per chi gioca direttamente dal divano. Pianificate e tracciate il vostro percorso verso la vittoria, mentre esplorate, controllate le truppe ed espandete i vostri confini in tempo reale.

I temi e la storia del capolavoro fantascientifico di Frank Herbert si estendono in profondità nel gameplay del titolo. Per dominare la spezia su Arrakis, i giocatori devono bilanciare spionaggio, forza militare, acume politico e intelligenti decisioni economiche, mentre vermi della sabbia, tempeste e altre fazioni incombono da ogni fronte.

Giocate da soli o coinvolgete gli amici in una rete di complotti e potenze in continua evoluzione. Scegliete una delle sei fazioni iconiche, come gli Atreides, gli Harkonnen o i Fremen, e imparate i loro punti di forza e di debolezza.

Dune: Spice Wars è disponibile anche con la funzionalità cross-buy, che consente ai giocatori di godersi l'epica esperienza strategica sia su console che su PC, se acquistata dal Microsoft Store.

Dune: Spice Wars è ora disponibile per Xbox Series X|S.

