Command & Conquer: Legions, in arrivo per dispositivi mobile!

Level Infinite annuncia un accordo di licenza ufficiale con Electronic Arts presentando il nuovissimo Command & Conquer: Legions, in arrivo nel 2023



Preparatevi ad immergervi in un nuovo epico gioco di strategia mobile basato sull'universo di Command & Conquer, con eroi, villain e unità iconiche.







Level Infinite ed Electronic Arts annunciano oggi la release di un nuovo titolo mobile di Command & Conquer grazie all’accordo di licenza ufficiale da poco raggiunto. Command & Conquer: Legions, sviluppato e pubblicato da Level Infinite, è un nuovo strategy game per dispositivi mobile basato sull’universo di Command & Conquer (C&C). Il gioco include eroi e cattivi iconici, fazioni e una vasta gamma di unità del franchise di Command & Conquer.





Con una trama reimmaginata, il gameplay di Legions apre infinite possibilità strategiche. Il gioco avrà un Closed Beta Test alla fine del mese in Australia, Canada, Francia, Messico, Nuova Zelanda e Filippine su dispositivi Android. Il lancio globale per Android, iPhone e iPad è previsto per la fine dell'anno. "Legions è stato creato pensando sia alle piattaforme mobili che ai giocatori da mobile, adattandosi al modo in cui le persone giocano sui loro dispositivi con sessioni più brevi e veloci e controlli semplificati" , ha dichiarato Anthony Crouts, Senior Director di Level Infinite. "Il gameplay strategico mobile di Legions offre un nuovo tipo di esperienza, pur presentando unità, eroi e aspetti familiari ai precedenti giochi di C&C" .





In Command & Conquer: Legions vi cimenterete in battaglie PVE e PVP in tempo reale contro altre fazioni mentre sarete alla ricerca del Tiberium, una potente risorsa portata sulla terra che può essere utilizzata per il progresso tecnologico o per scatenare la peggiore devastazione sui nemici. Su una grande mappa condivisa con altri comandanti a livello globale, con i quali potrete formare alleanze strategiche. Insieme, coordinerete gli attacchi con i vostri alleati, condividerete le risorse e studierete strategie per superare i vostri nemici. Inviate le vostre unità a catturare posizioni strategiche, ad acquisire il maggior numero possibile di frammenti di Tiberium e a reclamare risorse preziose. Gli avamposti estenderanno il vostro raggio d'azione e assicureranno le linee di rifornimento mentre raccoglierete risorse,costruirete basi, svilupperete tecnologie avanzate e conquisterete città e regioni per arrivare alla vittoria!

