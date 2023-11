Video intervista con gli sviluppatori di Command & Conquer: Legions

Oggi è stata pubblicata su YouTube un'intervista agli sviluppatori del nuovo gioco di strategia mobile Command & Conquer: Legions. L'intervista, che svela alcuni retroscena dietro allo sviluppo del titolo, è disponibile di seguito.





In Command & Conquer: Legions, il giocatore diventerà il comandante del proprio esercito, guidando una vasta gamma di unità iconiche di Command & Conquer™ in una vasta serie di missioni PVP e PVE.



Command & Conquer: Legions sarà lanciato nel 2024 su Google Play per dispositivi Android e su App Store per iPhone e iPad. Seguiteci sui canali ufficiali di Command & Conquer: Legions su Twitter, Facebook, YouTube e Discord o su www.cnclegions.com per saperne di più sul gioco e sugli imminenti Closed Beta test.



In Command & Conquer: Legions vi cimenterete in battaglie PVE e PVP in tempo reale contro altre fazioni mentre sarete alla ricerca del Tiberium, una potente risorsa portata sulla terra che può essere utilizzata per il progresso tecnologico o per scatenare la peggiore devastazione sui nemici. Su una grande mappa condivisa con altri comandanti a livello globale, con i quali potrete formare alleanze strategiche.





Insieme, coordinerete gli attacchi con i vostri alleati, condividerete le risorse e studierete strategie per superare i vostri nemici. Inviate le vostre unità a catturare posizioni strategiche, ad acquisire il maggior numero possibile di frammenti di Tiberium e a reclamare risorse preziose. Gli avamposti estenderanno il vostro raggio d'azione e assicureranno le linee di rifornimento mentre raccoglierete risorse, costruirete basi, svilupperete tecnologie avanzate e conquisterete città e regioni per arrivare alla vittoria!



