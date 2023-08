EA SPORTS FC 24 – Approfondimento su Club/Volta

Video di approfondimento su Club e Volta





CLUB E VOLTA FOOTBALL



Dallo stadio alla strada, unisciti ai tuoi amici nei Club e in VOLTA FOOTBALL in EA SPORTS FC 24 con cross-play. Gioca, progredisci e personalizza il tuo Pro riproducendo fedelmente il calcio reale con l'introduzione del nuovo formato Clubs Season che culmina nei Playoff e nell’introduzione degli Stili di Gioco, per portare la dinamica di gioco a un livello superiore e offrire la massima personalizzazione.

Cross-play : In EA SPORTS FC 24, gli amici possono condividere un Club indipendentemente dal luogo fisico da cui giocano: grazie al nuovo cross-play i giocatori con console di vecchia generazione (PS4/Xbox One) possono scendere in campo insieme, così come i giocatori della generazione attuale (PS5/Xbox Series X|S/PC). In questo modo sono state sbloccate anche le classifiche unificate, una per ogni generazione, così che i giocatori con console diverse possano competere l'uno contro l'altro per il posizionamento globale.

Clubs League Season + Playoffs : Un nuovo formato Stagione che porta a un nuovo livello la competizione e la dinamica dei Club in EA SPORTS FC 24. Durante ogni Stagione, i Club competono in una Fase di Campionato, avanzando dalla divisione più bassa a quella più alta, guadagnando punti e puntando alla promozione. Ogni Stagione culmina in una nuovissima fase di Playoff in cui i Club hanno a disposizione un numero fisso di partite per scalare la classifica del Campionato e guadagnare ulteriori premi di fine stagione sotto forma di Tifosi, reputation e trofei unici della Clubs League. Più il tuo Club si classifica in alto sia nella fase di Campionato che in quella dei Playoff, maggiori saranno le ricompense che otterrai alla fine di ogni Stagione.



Progressione del Club: fai crescere il tuo Club, oltre al tuo Pro, insieme agli amici, guadagnando tifosi per sbloccare livelli di reputation e aumentare l'esposizione del tuo Club. Più il tuo Club è popolare, più sarai in grado di personalizzare il tuo stadio e più la tua squadra AI migliorerà.

Stili di Gioco nei Club : Trasforma il tuo Pro nel tuo giocatore preferito con gli Stili di Gioco, abilità uniche che lo contraddistinguono in campo. Ogni Stile di Gioco rende il tuo Pro più personalizzato, dandoti il controllo sul tipo preciso di giocatore che il tuo Pro diventerà.

VOLTA FOOTBALL™ : Quest'anno scendi in strada con più amici grazie al cross-play in VOLTA FOOTBALL™. Personalizza il vostro Pro con una nuova personalità, mostra le tue abilità nei mini giochi o semplicemente divertiti a giocare con gli amici in un ambiente informale che mette al centro la community e il calcio di strada.

