Avventure sportive sull' isola d’Elba: le vacanze in famiglia che ogni uomo desidera

L’isola d’Elba è una delle mete turistiche più belle d’Italia e attira ogni anno tantissimi appassionati di sport acquatici e amanti dell’avventura. Tra trekking, escursioni, mountain-bike, snorkeling, diving e kayak da mare c’è solo l’imbarazzo della scelta. Se si sta cercando la meta perfetta per passare le vacanze in famiglia e scoprire la natura selvaggia con i propri figli, questa è la scelta perfetta. Ci si può tuffare nelle sue acque verde smeraldo ed esploratene i fondali, prendere la mountain-bike e andare a immergersi nel verde della natura selvaggia insieme alla propria famiglia. O ancora fare un giro in kayak da mare alla scoperta delle zone più nascoste dell’isola. Per viaggiare sereni insieme alla famiglia e potersi muovere con grande libertà, cambiando idea quando si vuole, adattandosi con più elasticità al meteo, è consigliabile andare in auto via mare. Basta controllare gli orari dei traghetti per raggiungere l'isola d'Elba e scegliere cosa fare insieme. In questo articolo consigliamo alcune delle attività più gettonate e amate da fare sull’isola.

Immersi nella natura: avventure e sport all’isola d’Elba

L’obiettivo primario di una vacanza di questo tipo è sicuramente quello di vivere un’avventura e non c’è niente di meglio che condividere questa passione con la propria famiglia. Ma quali sono le attività più richieste? Se si è eclettici e piace lo sport a 360 gradi allora quello che fa al caso vostro è la settimana multisport, in cui si può provare un’ampia serie di attività. Due giorni dedicati al trekking su sentieri mozzafiato, due giorni di bike muscolare o e-bike e un giorno di kayak di mare. Praticamente un full immersion nello sport e nella natura.

Ma cosa si può esplorare in queste zone? L’isola ha una montagna alta ben 1019 metri circondata dal mare e quasi 150 km di coste per la maggior parte selvagge ricche di natura incontaminata. Occupata da tantissime miniere di ferro è un territorio tutto da esplorare, con alcuni piccoli borghi che si affacciano sul mare, tutti da scoprire e da visitare, ognuno con la sua unicità.

Le escursioni permettono di scoprire la bellezza dell’isola d’Elba e i suoi fantastici scorci naturalistici. Ogni attività e tour sportivo hanno durata e difficoltà diverse per accontentare ogni esigenza: i più difficili sono per i veri amanti delle sfide. Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, poi, accoglie i visitatori con più giornate dedicate allo sport e alla scoperta.

Il tour in kayak di mare si svolge nelle zone di Capo Corso e Capraia, un percorso ideale per chi ama tuffarsi nella natura incontaminata. Si può visitare la zona del Santuario dei Cetacei Pelagos e scoprire calette e baie nascoste raggiungibili solo via mare, per ammirare tantissimi ecosistemi marini e vedere da vicino i cetacei. A completare il tutto si può organizzare una cena sotto le stelle, ammirando il mare al tramonto e le albe in scorci di paradiso ancora incontaminati dall’uomo. In quest’isola ci sono tutti gli ingredienti giusti per una vacanza indimenticabile.

Per i più temerari, infine, c’è il tour di escursionismo estremo, un’impresa sportiva solo per chi è coraggioso: 147 km di costa da fare in sette giorni durante i quali scoprire l’ambiente marino e connettersi con la natura. In questo tour c’è la modalità zero-mille che porta a salire dal mare alla vetta e poi scendere tutto in una giornata, una vera sfida tra paesaggi e profumi che cambiano continuamente.

Altre News per: avventuresportivesullisolad’elbavacanzefamiglia