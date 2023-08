EA SPORTS FC 24 - ULTIMATE TEAM

SQUADRA ULTIMA

Create la squadra dei vostri sogni e sfidatevi in Ultimate Team™ con più giocatori che mai da aggiungere al vostro undici titolare, tra i giocatori del passato e del presente del calcio maschile e, da quest'anno, anche tra le giocatrici del calcio femminile, e con nuovi modi per personalizzare il vostro Club dentro e fuori dal campo.

Fate evolvere le leggende del vostro club, giocate per migliorare i vostri giocatori con le nuovissime Evoluzioni Ultimate Team e date il benvenuto al calcio femminile con le giocatrici dei più grandi club e campionati del Gioco Più Bello del Mondo, tra cui la UEFA Women's Champions League, la Barclays FA Women's Super League, la D1F, la National Women's Soccer League e le nuove aggiunte Frauen-Bundesliga e Liga F.

Che vogliate giocare da soli in Squad Battles, insieme in Co-Op, online in Division Rivals, o contro i migliori in Ultimate Team Champions, Ultimate Team vi connette al mondo del calcio durante l'intera stagione con una serie di contenuti influenzati dalle prestazioni e dalle competizioni del calcio reale, tra cui la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la CONMEBOL Libertadores.