BACK TO SCHOOL: Proposte di intrattenimento didattico

Agosto è arrivato e per tutti gli studenti grandi e piccini non è solo momento di vacanze, ma anche e soprattutto di compiti delle vacanze! Per agevolare la ripresa della routine scolastica e portare avanti piccoli task durante le giornate al mare o in montagna gli alleati sono tantissimi. Rimettersi sui libri e aprire i quaderni non sarà più sinonimo di stress e tristezza, ora, infatti, ci sono tantissimi metodi per imparare divertendosi! Ecco alcune proposte:

One, two, three lingua inglese per tutti!

Il raccontastorie FABA, grazie ai suoi Personaggi Sonori accompagna la crescita e lo sviluppo dei bambini e delle bambine attraverso un gioco didattico ed educativo insieme, che pone al centro l’ascolto e non utilizza alcun tipo di schermo. Ogni Personaggio ha una sua storia, filastrocca o un set di melodie per guidare i bimbi. Di seguito le novità dedicate all’apprendimento della lingua inglese:

HAPPY ENGLISH: allegro bulldog inglese che contiene numerose canzoni per imparare colori, numeri, saluti e simpatiche melodie per gestire le routine quotidiane…totalmente in lingua inglese! Il ritmo coinvolgente creerà momenti di piacevole condivisione e stimolerà l’apprendimento in modo naturale. Ideale per i viaggi in macchina ;)

Prezzo:14,90€

LET’S SING TOGETHER: Pomeriggio di pioggia durante i giorni di ferie? Let’s sing together on it! Questo dolcissimo ragnetto di Faba contiene una compilation delle più famose e conosciute canzoni per bambini in inglese, tutte da imparare, cantare e ballare, da soli o in compagnia!

Prezzo:14,90€

BACK TO SCHOOL FOR KIDS: l’iconica guardia reale è per Faba il simpatico soldatino Clive from London che insegnerà ai bambini e le bambine tante parole e canzoni in lingua inglese. Come direbbe Clive: imparare l’inglese è divertentissimo and very easy...“A piece of cake”!

Prezzo:12,90€

Matematica non ti temo: ecco come allenare il pensiero smart e il calcolo matematico veloce, c’è...

Flying Tiger, love brand molto amato da grandi e piccini per le sue numerose collezioni di item che includono: cose di cui si ha bisogno, cose che si sognano e cose che non si pensa possano esistere.

Per il Back to School, Flying Tiger ha ideato una vasta collection di giochi per agevolare l’apprendimento della matematica:

DADI MATEMATICI

Migliorare le abilità matematiche divertendosi! Con il gioco dei dadi matematici di Flying Tiger si può giocare con numeri e segni utilizzando i 9 dadi inclusi nel set per risolvere enigmi matematici e tornare sui banchi di scuola più preparati che mai!

Prezzo a partire da 4€

SCHEDE MATEMATICHE

Coinvolgente ed educativo: le dimensioni compatte del gioco rendono le schede matematiche perfette da portare sempre con sé nei diversi spostamenti estivi. Ogni set include un pennarello cancellabile per esercitarsi comodamente sulle schede ed esplorare il mondo dei numeri.

Prezzo a partire da 4€

TABELLINE

Il gioco delle tabelline di Flying Tiger aiuta a diventare vere e proprie cinture nere dello schema dei numeri più famoso di sempre. Con questo semplice set esercitarsi e migliorare le proprie capacità di moltiplicazione sarà divertentissimo!

Prezzo a partire da 2€

Per esercitare la lettura...scopri il mondo di Faboola!

Faboola, la collana educativa di libri illustrati, nasce dall’idea di due genitori che, raccontando storie della buonanotte ai propri bimbi, hanno pensato che la realtà potesse diventare favola, ma anche viceversa. Blu Oberon, grazie all’innovativa piattaforma faboo.la porta i bimbi nel magico mondo delle favole personalizzate dove ognuno può vivere la propria fiaba. Con incredibili illustrazioni disegnate a matita e acquerellate, ogni genitore potrà inserire il nome del proprio bambino e selezionare l’avventura da fargli vivere, stimolandone l'immaginazione e la creatività. Sono disponibili tantissime storie dove i piccini possono apprendere l’arte, la musica, la matematica, ma anche l’architettura e l’importanza della natura, immergendosi in un mondo immaginario dove sono proprio loro i veri protagonisti della narrazione. Ogni viaggio comincia sempre dalla propria città e prosegue in diversi luoghi incantevoli, dove i bambini incontreranno personaggi influenti che hanno lasciato un segno. Nei libri Faboola è possibile personalizzare tutti e tre i protagonisti di ogni storia, insegnando così ai bambini il valore dell’amicizia e dell’amore.

Dopo tanto esercizio è arrivato il momento di liberare la fantasia e dare spazio alla creatività.

Rakuten Kobo, tra le aziende leader nel settore dell’eReading e dell’ascolto digitale, offre un vastissimo catalogo di titoli sempre a portata di mano. Fra la famiglia di device Kobo, il nuovissimo Kobo Elipsa 2E grazie al pennino che permette di scrivere e disegnare, è device ideale per leggere in modo smart e divertente.

Per le menti più creative, il nuovo device eco-friendly firmato Rakuten Kobo è perfetto per focalizzare i pensieri e dedicarsi alla lettura. Grazie all’esperienza di scrittura migliorata con Kobo Stylus 2 è possibile scrivere direttamente su eBook e PDF*, creare e organizzare quaderni molto più efficienti della carta, ed esportarli con i servizi cloud integrati. Con 32GB di archiviazione, touchscreen da 10,3” ComfortLight PRO e tecnologia wireless Bluetooth® Kobo Elipsa 2E è l’eReader ideale per divertirsi leggendo.

Prezzo: 399,99€

