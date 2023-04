Annunciato KOBO ELIPSA 2E: nuovo eReader ancora più grande

Rakuten Kobo annuncia KOBO ELIPSA 2E: il nuovo eReader per pensare (ancora più) in grande

Benvenuto Kobo Elipsa 2E

Si chiama Kobo Elipsa 2E la new entry in casa Rakuten Kobo: un dispositivo creato per i grandi pensatori con materiali ecosostenibile e dotato della nuova Kobo Stylus 2: leggere, scrivere e ideare in un'unica soluzione, non è mai stato così facile.





Alla ricerca del perfetto alleato per vagare con la fantasia e trovare ispirazione nei momenti creativi? Rakuten Kobo ha la soluzione a tutto: un Reader e una Stylus ideali per aiutare a focalizzare e organizzare i pensieri. Da oggi è disponibile Kobo Elipsa 2E un dispositivo di lettura e scrittura digitale pensato per i lettori che desiderano interagire con i loro eBook e sviluppare le loro idee. Realizzato per grandi pensatori, il device è dotato della penna Kobo Stylus 2, rinnovata e migliorata.

Non un semplice eReader ma il migliore della categoria. Il Kobo Elipsa 2E, infatti, è stato concepito da designer di prodotto e sviluppatori di software interni a Rakuten Kobo come un nuovo strumento all’avanguardia per la lettura e la scrittura. Con un touchscreen E Ink da 10,3" antiriflesso e ComfortLight PRO per ridurre la luce blu e l'affaticamento visivo, Kobo Elipsa 2E consente di creare e organizzare note e appunti e di esportarli senza problemi con i servizi cloud integrati.



Grazie ai 32 GB di spazio di archiviazione e a una batteria che può durare per intere settimane, è possibile portare con sé l'intera libreria e tutti gli appunti ovunque si vada. Con la tecnologia wireless Bluetooth, inoltre, è ancora più facile passare dalla lettura di eBook all'ascolto di audiolibri Kobo e godersi il proprio hobby senza preoccuparsi dell'impatto ambientale grazie all'esterno realizzato con oltre l’85% di plastica riciclata, compreso il 10% di plastica intercettata prima di arrivare negli oceani.

"Da oltre un decennio portiamo l'innovazione nel mondo della lettura digitale con i nostri migliori eReader, una vasta selezione di eBook e audiolibri, e le app Kobo", dichiara Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo. “Kobo Elipsa 2E rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di migliorare l'esperienza di lettura per i lettori più appassionati, colmando il divario tra i libri stampati e digitali. Questo dispositivo offre un'esperienza di lettura senza precedenti, sempre più coinvolgente e personalizzata. Siamo inoltre consapevoli del fatto che per molti dei nostri clienti, la lettura non si limita alla visualizzazione di parole su pagina, ma è un'immersione completa nel mondo delle idee. Ecco perché necessita di un device che permetta di evidenziare, annotare e catturare l'ispirazione in infiniti appunti, salvabili su quaderni digitali. ”

Tamblyn ha proseguito: "Per i lettori amanti di saggistica, gli eBook sono sempre stati un mezzo imperfetto poiché non permettevano di interagire con il contenuto in modo efficace come con un libro stampato", continua “ma con l'introduzione di Kobo Stylus, abbiamo risolto questo problema. Kobo Elipsa 2E e Kobo Stylus 2 assicurano un'esperienza di lettura migliorata. Ora è possibile annotare nel testo, evidenziare, scrivere appunti e organizzare le idee in modo efficace, rendendo l'eBook una vera alternativa al libro stampato."

L’esperienza di scrittura è migliore con la nuova Kobo Stylus 2 ergonomica inclusa nella confezione. È stata ridisegnata con una gomma integrata sul retro per cancellare gli errori, un pulsante di evidenziazione laterale per evidenziare i passaggi più importanti.Quando non viene utilizzata la si può agganciare magneticamente ad Elipsa 2E per la massima praticità. Inoltre è ora ricaricabile: grazie all’alimentazione tramite USB-C la batteria della Kobo Stylus 2 è infinita.

Ma non finisce qui.. in arrivo anche la SleepCover di Kobo Elipsa 2E, la soluzione ecologica perfetta per proteggere il device. Realizzata al 97% con plastica riciclata, di cui il 10% intercettata prima di arrivare negli oceani, aiuta a ridurre l'impatto ambientale. Disponibile in nero, è dotata di un design magnetico che consente di agganciare facilmente la cover al dispositivo proteggendo anche la Kobo Stylus 2 con un alloggio dedicato. Inoltre, la SleepCover per Kobo Elipsa 2E mette l’eReader in standby quando chiusa e lo riattiva quando la si apre.



Caratteristiche:



Produttore: Netronix

Processore: 2 GHz

Connettività: WiFi 802.11 ac/b/g/n (dual band),tecnologia wireless Bluetooth e USB-C

Luce: ComfortLight PRO con luminosità etemperatura del colore regolabili

Pulsante: Accensione/spegnimento

Memoria: 32 GB

Batteria: 2.400 mAh

TypeGenius: Dimensioni dei caratteri regolabili e12 font

Formati di file supportati:

eBook: EPUB, EPUB3, PDF, FlePub e MOBI Audiolibri: Solo audiolibri Kobo

Immagini: JPEG, GIF, PNG, BMP e TIFF Testo: TXT, HTML e RTF

Fumetti: CBZ e CBR

Lingue: Inglese, francese, francese (canadese),tedesco, spagnolo, spagnolo (Messico), italiano,catalano, portoghese, portoghese (Brasile), olandese,danese, svedese, finlandese, norvegese, turco,giapponese, cinese tradizionale, polacco, rumeno, ceco.

Colore del dispositivo: Nero

Prezzo di listino del dispositivo: € 399.99

Prezzo di listino SleepCover: € 69.99

Display: 10.3” E Ink Carta 1200 touchscreen

Risoluzione: 1404 x 1872 (227 ppi) con modalitàscura

Dimensione: 193 x 227 x 7.5 mm

