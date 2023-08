Preparatevi all’azione, arriva la Stagione 0 di eFootball

KONAMI lancia la Stagione 0, aggiornamenti estetici per prepararsi al meglio al nuovo campionato



KONAMI annuncia un nuovo aggiornamento per "eFootball™", arriva la Stagione 0: Pronti all'azione. Con l'inizio della nuova stagione calcistica, la Stagione 0 offrirà ai fan e agli utenti la possibilità di aggiornare i kit e le maglie delle loro squadre preferite per prepararsi al meglio per il nuovo campionato in arrivo.



eFootball” Mobile raggiunge i 650 milioni di download!

A febbraio 2023 KONAMI ha annunciato che la versione mobile di "eFootball" aveva raggiunto l'incredibile cifra di 600 milioni di download in tutto il mondo. Sei mesi dopo, il titolo festeggia un altro importante traguardo superando i 650 milioni di download. Per celebrare questo incredibile risultato, gli utenti potranno approfittare di una speciale campagna (attiva dal 3 agosto) ricca di bonus, obiettivi, eventi, sfide e molto altro ancora. I bonus all'accesso garantiranno fino a 450.000 GP, 150 monete, 3 Epic Chance Deal.

Grazie agli eventi della campagna, gli utenti potranno guadagnare altri 360.000 GP, 90.000 punti esperienza e 200 monete.

Inoltre, giocando un totale di 50 partite, gli utenti potranno ottenere 300 monete. Che siate player esperti o giocatori alle prime armi, agosto ha molto da offrire!