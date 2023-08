Previsioni meteo agosto 2023: Temporali al Nord, caldo afro mediterraneo nel resto d'Italia

Il primo giorno di agosto ha portato instabilità in diverse regioni italiane, in particolare Piemonte, media e alta Lombardia, Trentino e Veneto, a causa dell'arrivo di un fronte atlantico. Questa situazione ha causato forti temporali, che si prevede proseguiranno durante la giornata. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, le zone più colpite saranno quelle comprese tra la Lombardia e il Triveneto, e si prevede una breve pausa anticiclonica per mercoledì. Tuttavia, giovedì è atteso un nuovo peggioramento con una seconda perturbazione più intensa, che colpirà ancora una volta principalmente il Nord Italia. Il resto della Penisola, invece, sarà interessato da condizioni anticicloniche di matrice afro mediterranea, portando sole prevalente e temperature in rialzo, raggiungendo nuovamente i 40°C.

Mercoledì 2 agosto, il Nord sarà in prevalenza soleggiato con annuvolamenti mattutini e diurni sulle aree alpine e prealpine, associati a isolati piovaschi. Tuttavia, tra la tarda sera e la notte, si prevedono i primi temporali in alto Piemonte, alta Lombardia e Alto Adige. Il Centro Italia avrà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento sparsi sull'alta Toscana e lungo l'Appennino nel pomeriggio, ma con scarse probabilità di fenomeni. Nel Sud, sereno o poco nuvoloso ovunque, con temperature in lieve ulteriore aumento e venti moderati tra Ovest e Sudovest.

Per il resto della settimana, la tendenza per il venerdì 4 agosto vedrà il Nord affrontare piogge moderate in alcune regioni come la riviera ligure e le pianure lombardo-piemontesi, con possibilità di nubifragi e grandine nel Veneto e Friuli. Il Centro-Sud tirrenico avrà condizioni prevalentemente coperte con piogge moderate nella dorsale laziale. Il Sud sul Tirreno vedrà nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche.

Per sabato 5 agosto, le previsioni indicano un miglioramento con cielo sereno in alcune regioni come la riviera ligure, Alpi occidentali e centrali. Altri territori come le pianure emiliane avranno cielo sereno con nubi sparse. Il Sud sul Tirreno avrà nubi sparse con ampie schiarite, mentre sull'Adriatico ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, e piogge deboli sulle Murge.

Per domenica 6 agosto, è previsto un clima in prevalenza sereno in diverse regioni come la riviera ligure, e nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane. Sull'Adriatico ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sul Gran Sasso. Nel Sud, cielo sereno in alcune zone come la dorsale campana, mentre sulle subappenniniche ci saranno piogge deboli, e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano e sereno altrove.

Le previsioni meteo per il mese di agosto segnalano quindi una tendenza variabile nelle diverse regioni italiane, con temporali al Nord e clima caldo e soleggiato nel resto del paese.

