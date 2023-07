Kosovare Asllani: Il Calcio Femminile, una Fonte di Ispirazione per Generazioni Future

Kosovare Asllani, talentuosa calciatrice del Milan Femminile, ha recentemente rilasciato una serie di dichiarazioni ai microfoni di 'Marca' dal ritiro della Nazionale della Svezia, impegnata nel Campionato Mondiale di Calcio Femminile, ospitato in Australia e Nuova Zelanda. Le parole di Asllani hanno mostrato il suo profondo impegno nel promuovere il calcio femminile e fungere da fonte di ispirazione per le generazioni future.

Riguardo al Mondiale con la Nazionale Svedese, Asllani ha dichiarato: "Quando ero piccola, i giocatori della mia nazionale erano i miei riferimenti, e ora desidero essere quella fonte di ispirazione per altre giovani atlete. Sento su di me una grande responsabilità, specialmente in questa Coppa del Mondo, dove tutti gli occhi sono puntati su di noi. La mia speranza è di poterla vincere. Credo che abbiamo diverse possibilità e una squadra di alto livello, ma al tempo stesso dobbiamo considerare che ci sono molte altre squadre incredibilmente talentuose, il che rende tutto molto aperto e competitivo".

Parlando del movimento femminile nel calcio, Asllani ha sottolineato: "Il gioco si è evoluto notevolmente da quando ho iniziato la mia carriera, ma non è stato un cammino facile. Dobbiamo ricordare che le generazioni precedenti hanno lottato duramente per aprirci le porte, e ora è nostro compito fornire gli strumenti alle future generazioni. Stiamo facendo progressi passo dopo passo, ma è essenziale continuare a investire affinché il calcio femminile possa continuare a crescere. Siamo ancora lontani dalla piena parità di genere nel calcio. Personalmente, credo che il calcio e lo sport non abbiano genere, quindi dobbiamo perseverare per promuovere l'equità e garantire pari risorse per tutti".

Le parole di Kosovare Asllani riflettono il suo impegno e la sua passione per il calcio femminile, oltre a sottolineare l'importanza di creare opportunità per le future generazioni di atlete. Con il suo talento e la sua dedizione, Asllani continua a essere un esempio luminoso per tutte le ragazze che sognano di eccellere nel mondo del calcio, dimostrando che con determinazione e sostegno, ogni sogno è realizzabile nel calcio femminile.

