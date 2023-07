Sistemi di riscaldamento per palestre: ecco quali sono i più efficienti nel 2023

L’educazione fisica è una materia che spesso viene considerata come “poco importante” a scuola, anche se si tratta di una disciplina che viene inserita all’interno dei programmi scolastici per fare in modo che gli studenti possano sviluppare aree del proprio sapere e competenze trasversali rispetto alle tradizionali materie che vengono insegnate con lezioni frontali o in laboratorio.

Normalmente le lezioni si svolgono nella palestra della scuola e i Dirigenti Scolastici hanno anche la responsabilità di fare in modo che questa aula molto grande destinata alla disciplina sia in grado di offrire ai propri studenti un’esperienza di apprendimento confortevole.

Oltre che la tradizionale manutenzione della struttura e degli attrezzi, è fondamentale pensare anche al sistema di riscaldamento, che durante l’inverno deve riuscire a funzionare alla perfezione. Al contempo è anche molto importante considerare che bisogna porre attenzione al risparmio energetico per ridurre il più possibile le spese e questo vale anche per l’impianto di riscaldamento.

Nelle prossime righe affronteremo così la questione che riguarda i sistemi di riscaldamento che vengono utilizzati nelle palestre delle scuole italiane, osservando quali siano le migliori e le più efficienti che vengono utilizzate in questo momento.

Il riscaldamento ad aria per le palestre

Una delle soluzioni che sono state implementate con maggior successo negli ultimi 20 anni è quella che riguarda i sistemi ad aria calda.

Normalmente è presente una caldaia che viene alimentata con corrente elettrica o gas naturale che genera aria calda. Quest’ultima viene immessa nell’ambiente tramite appositi bocchettoni posti sul soffitto e in questo modo si riesce a riscaldare l’ambiente.

Sebbene sia stata molto battuta per diversi anni, questa pratica, viste anche le nuove soluzioni tecnologiche, risulta essere obsoleta sia in termini di resa che di consumi.

Il riscaldamento con pompe di calore

Sulla scia della transizione ecologica, moltissime scuole hanno adattato il loro impianto di riscaldamento descritto in precedenza grazie all’installazione dei pannelli fotovoltaici. In questo modo è stata sostituita solamente la caldaia, che ora viene così alimentata grazie alla corrente prodotta dai pannelli.

Il risparmio è sensibilmente maggiore, anche se al contempo restano in vigore i bocchettoni di aria calda che difficilmente riescono a riscaldare in modo uniforme un ambiente di grandi dimensioni come un campo da basket.

Il solare termico abbinato ai termosifoni presenti

Soluzione simile a quella descritta in precedenza è quella che ha permesso ad alcuni istituti di sfruttare il solare termico, di cui potrete approfondire vantaggi e benefici in termini di risparmio all’interno di questo articolo dettagliato.

L’acqua che viene riscaldata dal solare termico è utilizzata all’interno dei termosifoni delle aule e, nei casi in cui sia presente una palestra di piccole dimensioni, tale procedura viene utilizzata anche in merito a questo ambiente. Non tutte le scuole hanno infatti palestre molto grandi: alcune presentano ancora i termosifoni a muro e per questo motivo il riscaldamento che sfrutta il solare termico può diventare un’ottima soluzione in ottica di risparmio energetico.

Il riscaldamento a pavimento per palestre

Se invece proviamo ad addentrarci alle soluzioni che prevedono una modifica dell’intero sistema, sostituendo i vecchi termosifoni e bocchettoni di aria calda che tendono a stratificare il modo eccessivo l’aria nell’ambiente e a renderlo poco accogliente, il riscaldamento elettrico a pavimento è una delle implementazioni che sta riscuotendo maggior successo.

Si tratta di un sistema che può essere collocato sopra al pavimento esistente con la successiva posa di uno strato aggiuntivo calpestabile. Il riscaldamento elettrico a pavimento presenta una serpentina che alimentata a corrente elettrica che tramite una resistenza genera il calore che si diffonde in modo uniforme.

Questo dispositivo sta riscuotendo un enorme successo e permette anche a chi si occupa di valutare l’investimento all’interno dell’amministrazione comunale di ammortizzare la decisione in soli due anni. Se volete comprende in modo approfondito quanto si possa risparmia, ci sentiamo di suggerirvi di visitare anche la pagina dedicata ai sistemi di riscaldamento elettrico per le palestre sul sito web di Warmset.it, dove troverete una stima precisa della riduzione dei costi in bolletta.

Il riscaldamento a infrarossi

Rimanendo nel campo dei dispositivi alimentati a corrente elettrica, i pannelli radianti ad infrarossi sono una soluzione particolarmente indicata se volete eliminare termosifoni e bocchettoni di aria calda, senza effettuare modifiche alla pavimentazione.

Si tratta di una soluzione particolarmente adatta agli ambienti di piccole dimensioni e funziona in modo medesimo ai pannelli ad infrarossi che vengono installati oggi nelle abitazioni moderne. Se non sapete quale sia il loro funzionamento, vi suggeriamo anche di leggere questo articolo molto interessante dove troverete come agisce un pannello di riscaldamento a raggi infrarossi.

Ora che avete compreso quali siano le soluzioni che vengono maggiormente utilizzate, non vi resta che valutare se adattare con alcune modifiche a livello di alimentazione l’impianto esistente, oppure se scegliere di rivoluzionarlo, effettuando un investimento che sarà facilmente ammortizzabile e al contempo vi permetterà di migliorare la qualità dell’ambiente in cui viene inserito.

