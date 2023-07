Bonus una tantum per dipendenti statali: Arriva la gradita sorpresa con la busta paga di agosto

Con l'arrivo della busta paga di agosto, i dipendenti statali riceveranno una gradita novità: il bonus una tantum previsto dalla Manovra 2023. Questo incentivo, introdotto dal comma 330 della legge numero 197 del 29 dicembre 2022, è finalmente in vigore dal 1° gennaio e sarà erogato insieme agli arretrati.

La legge del 29 dicembre 2022 ha stanziato 1.000 milioni di euro per miglioramenti economici e per la contrattazione collettiva nazionale, dando l'opportunità ai dipendenti statali di godere di un bonus una tantum pari all'1,5% dello stipendio per tredici mensilità nell'anno 2023.

Nonostante alcuni ritardi burocratici, che hanno rallentato l'erogazione degli aumenti, i dipendenti statali potranno finalmente beneficiare di questa opportunità con la busta paga di agosto. Questo bonus rappresenta una piacevole sorpresa per molti lavoratori e costituisce un motivo in più per festeggiare questo mese.

Il provvedimento legislativo, che ha reso possibile questo incentivo economico, ha dato la possibilità ai dipendenti statali di ottenere un beneficio aggiuntivo a sostegno del loro reddito e delle loro esigenze finanziarie. Con la situazione finalmente sbloccata, i lavoratori possono guardare avanti con maggiore tranquillità, sapendo che il bonus una tantum contribuirà a migliorare le loro condizioni economiche nel corso dell'anno 2023.

Altre News per: bonustantumdipendentistataliarrivagraditasorpresa