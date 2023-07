Una storia è per sempre! Ecco Faba: il raccontastorie per i bambini e bambine

LONTANO DAGLI SCHERMI E CON L’ASCOLTO AL CENTRO:

ECCO COME IL RACCONTASTORIE FABA ACCOMPAGNA LO SVILUPPO COGNITIVO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

L’unione tra smart toys e contenuti audio editoriali è il segreto che ha fatto avvicinare a FABA più di 120.000 famiglie in tutta Europa ,scegliendolo come compagno di crescita nelle prime tappe di sviluppo dei propri bimbi e bimbe

“C’era una volta…” quanti pomeriggi, sere e momenti di condivisione della nostra infanzia iniziano con queste magiche parole. Una semplice frase che, come un incantesimo, apre le porte di un mondo nuovo, fatto d’immaginazione e divertimento. Un’occasione unica di crescita che oggi ha un nuovo alleato: Faba.

Un gioco educativo alternativo che si inserisce in un contesto prevalentemente presidiato da device digitali – recenti statistiche hanno mostrato come in Italia il 30% dei genitori usi lo smartphone per distrarre o calmare i propri bambini già nel primo anno di vita, percentuale che cresce nel secondo anno di vita (70%), e rimane costante anche negli anni successivi.

In controtendenza, Faba, azienda trevigiana specializzata in divertimento educativo, attraverso il raccontastorie senza schermi, mira a rivoluzionare l’educazione e l’intrattenimento infantile prevenendo l’abuso della tecnologia a favore dell’ascolto. Dal suo lancio sul mercato a fine 2019, il raccontastorie Faba, è riuscito a conquistare un ampio pubblico entrando nella quotidianità di oltre 120.000 famiglie per accompagnare i piccoli di casa nelle tappe di crescita.

Faba è una cassa audio che offre contenuti educativi e divertenti per bambini e bambine da 0 a 6 anni, senza la necessità di utilizzare uno schermo. Faba riproduce storie, filastrocche, canzoni e contenuti educativi, attivati da oltre 100 Personaggi Sonori collezionabili e disponibili attualmente in italiano, francese, spagnolo e inglese. Faba collabora attualmente con più di 20 partner editoriali, tra i quali Giunti, Franco Cosimo Panini, Penguin Random House, per garantire la qualità e la contemporaneità dei contenuti. Il raccontastorie è stato creato per genitori attenti e consapevoli, come soluzione per prevenire l'eccessiva esposizione digitale di bambini e bambine, stimolare la loro immaginazione e fantasia, intrattenerli, insegnare loro ad ascoltare e focalizzare l’attenzione. In questo modo, Faba offre un'esperienza ludica e didattica allo stesso tempo.

Perché crescere è una storia sempre nuova!

