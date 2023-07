Emergenza incendi a Palermo e in tutta la Sicilia: situazione critica e massima allerta

Massima allerta a Palermo: Incendi continuano a minacciare la Sicilia, situazione critica in tutta la regione. Palermo è al centro di un'emerseza a causa degli incendi che stanno avvolgendo le colline attorno al capoluogo. La montagna di Capo Gallo, il promontorio sovrastante la località balneare di Mondello, e la collina di Bellolampo sono tra le aree più colpite. Gli incendi sono così estesi che hanno persino interessato l'autostrada A29 Palermo-Mazara, costringendo la chiusura degli svincoli di Villagrazia Carini e Cinisi. L'aeroporto del capoluogo siciliano ha annunciato la sospensione dei voli fino alle 11 di martedì, con diverse cancellazioni e ritardi.

La situazione non riguarda solo Palermo, ma l'intera Sicilia. La Protezione Civile ha identificato ben 43 focolai alimentati dalle temperature elevate. A Priolo, nel Siracusano, è stata registrata una temperatura record di 47,6 gradi, pari a quella di Catania. A Palermo, l'Osservatorio Astronomico ha rilevato 46,4 gradi, superando il picco di 44,8 del 1999. Le alte temperature stanno ostacolando le operazioni di spegnimento.

La situazione è così critica che una torre faro è stata installata nella discarica di Bellolampo per illuminare l'area dove si stanno effettuando gli interventi di bonifica. Gli operai della Rap, l'azienda responsabile della raccolta dei rifiuti, stanno lavorando instancabilmente per contenere l'incendio e proteggere l'impianto palermitano.

Non solo Palermo, ma anche altre località come Terrasini, Cinisi, Monreale, Piana degli Albanesi e San Cipirello sono state colpite da vasti incendi. La situazione è così grave che molti residenti hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni a causa delle fiamme o dell'aria irrespirabile, spingendo la Protezione Civile a consigliare a tutti di rimanere al chiuso a causa del rischio diossina.

La situazione è resa ancora più complicata dai frequenti black out elettrici. Persino il Parco Minerario di Floristella-Grottacalda, nel Comune di Enna, è stato interessato da un incendio, con tre squadre provenienti dalla Lombardia che collaborano con la Protezione Civile per domare le fiamme. Il presidente della Regione, Renato Schifani, sta seguendo attentamente la situazione in collegamento con le squadre operative sul campo.

L'intera Regione è mobilitata per fronteggiare l'emergenza: sono stati effettuati 107 interventi da parte del Corpo Forestale lunedì, con ben 174 squadre e 788 addetti al lavoro, affiancati da 35 velivoli sia regionali che nazionali. Schifani avverte che l'ondata di calore prevista per martedì aumenterà il rischio di incendi nelle tre città metropolitane e nelle province di Palermo, Trapani, Enna, Messina, Catania e Siracusa, mentre il rischio sarà medio nelle province di Agrigento, Caltanissetta e Ragusa.

L'intera Sicilia è impegnata nella lotta contro queste devastanti fiamme, e le autorità e i soccorritori stanno lavorando senza sosta per proteggere le persone e l'ambiente da questa emergenza senza precedenti.

Altre News per: emergenzaincendipalermotuttasiciliasituazionecritica