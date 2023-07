Come abbinare le calze al look? I consigli di stile (imperdibili)

Le calze? Impossibili da non amare. Negli ultimi anni, sulle passerelle, ci siamo innamorati di tantissimi modelli, come queste calze 70 denari ad un ottimo prezzo: ne troviamo di diverse varianti e colori, super coprenti, o ancora preventivi. Abbinare le calze al look non è difficile, ma vogliamo dare qualche consiglio di stile imperdibile per outfit praticamente perfetti e super trendy.

Collant colorati, i consigli di stile

Stiamo ricercando un look più “wow”? Allora i collant colorati – particolari o a fantasia – rappresentano decisamente la scelta migliore. Toni pastello, a stampa geometrica, a fantasia floreale: non importa, purché ci sia quella sfumatura di colore che rende unico ogni outfit.

Per un tocco di originalità, con i collant colorati possiamo davvero ricercare un dettaglio fashion very cool, ma vanno abbinati al meglio. La continuità cromatica non può decisamente venire meno, ed è essenziale che sia così. Tra i colori preferiti troviamo il giallo, il blu o ancora il viola. I collant colorati fantasia, poi, sono ulteriormente originali, ma non così facili da abbinare.

Collant nude, irrinunciabili e perfetti

Collant color carne, perché no? Anzi: collant nude. Il nude look ormai è ovunque: sulle passerelle, ma non solo. Sono sempre di più le star che scelgono il classico vedo/non vedo, e la prima in assoluto a sfoggiare outfit con trasparenze è stata Cher. Scegliere di vestire le gambe con calze nude è una scelta chic, soprattutto in determinate occasioni.

Fino a poco tempo fa, questo modello è stato praticamente accantonato a favore di calze più colorate. Poi, però, la rivoluzione è iniziata da Kate Middleton, che ha scelto di sfruttarle con molti dei suoi look memorabili. L’abbinamento dei collant nude è praticamente infinito: l’effetto velato nero, per esempio, è elegantissimo e raffinato, adatto per un evento formale.

Collant nero, l’eleganza senza tempo

L’eleganza chiama il nero, ed è sempre così. Se c’è una regola non scritta nel mondo della moda, è che il nero è il colore perfetto per essere chic in qualsiasi occasione. I collant neri, poi, sono particolari, sebbene non così immediati da abbinare, perché abbiamo decisamente bisogno di un contrasto. Ma non eccessivamente “strong”.

Il look total black – sia in chiave rock che glamour – è un classico: blazer, camicia, gonna. Spezzare, però, è una scelta più indicata: per esempio, si può optare per una camicia o un top bianco. Anche il look black & white ha sempre il suo perché.

Collant particolari, per chi vuole osare davvero

In questa categoria di collant rientrano diversi modelli, come per esempio quelli a stampa leopardata: particolari? A dir poco. Naturalmente sono più indicati per chi vuole osare, e possono essere abbinati a gonne nere e stivaletti. Le calze animalier valorizzano l’outfit, rendendolo più grintoso nel complesso.

E i collant neri con pizzo geometrico? Super seducenti, adatti per un outfit da sera, da abbinare non solo con le gonne, ma anche con i famosi minidress che tanto le maison ci hanno proposto negli ultimi anni.

Alla fine di tutto, ricordiamo sempre che i collant sono comodi, certo, ma devono anche valorizzare il look: dare quel tocco in più che permette di sentirsi più sicure e bellissime.

