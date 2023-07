Catania: Emergenza Continua tra Incendio, Caldo e Terremoto

Catania sta vivendo giorni decisamente difficili, con una serie di eventi che stanno mettendo a dura prova la città siciliana. Dopo l'incendio che ha paralizzato lo scalo etneo e l'emergenza caldo che ha privato gran parte della città di energia elettrica e acqua, la notte scorsa ha portato un nuovo evento sismico di magnitudo 3,1.

Il terremoto si è verificato alle pendici dell'Etna, nei pressi di Milo, alle 5.01 del mattino, con una profondità di 4 chilometri e un epicentro a 5 chilometri dalla località, secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Precedentemente, si era verificata un'altra scossa di magnitudo 2.5, nella stessa zona del Catanese. Fortunatamente, al momento non si segnalano danni a persone o strutture.

Questo terremoto è solo l'ultimo di una serie di problemi che hanno colpito la città negli ultimi giorni. Gli abitanti sono già alle prese con le conseguenze dell'incendio che ha interessato l'aeroporto il 16 luglio scorso e soprattutto con la mancanza di acqua ed elettricità in molte zone, causata dal gran caldo con temperature medie di 40 gradi e punte di 47 nel Catanese.

La mancanza di energia elettrica ha causato black out in città, lasciando Catania quasi completamente al buio e senza acqua. Le pompe idriche sono ferme a causa delle interruzioni nella fornitura di elettricità. La società partecipata Sidra, responsabile della gestione della rete idrica, ha comunicato che la città è praticamente priva di acqua e non è possibile fare previsioni sui tempi di ripristino del servizio, poiché dipendono dalla riparazione del servizio elettrico da parte di E-Distribuzione.

La situazione ha portato il sindaco Enrico Trantino a richiedere urgentemente alla compagnia elettrica Enel il ripristino delle linee danneggiate. Il sindaco ha espresso la necessità di affrontare queste difficoltà immediatamente, poiché la città è già stata messa in ginocchio dagli eventi precedenti e ora si prevedono giorni ancora più terribili dal punto di vista meteorologico.

Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha convocato una riunione in prefettura, coinvolgendo diverse autorità e rappresentanti delle istituzioni per cercare soluzioni immediate alla crisi. Si è dimostrato pronto ad ascoltare l'appello del sindaco e lavorare in sinergia con le istituzioni locali per affrontare questa situazione di emergenza.

In sintesi, Catania sta vivendo una fase critica e il terremoto di magnitudo 3,1 è solo l'ultimo evento che si aggiunge alle altre difficoltà che la città sta affrontando. La collaborazione tra autorità locali e nazionali sarà fondamentale per superare questa serie di emergenze e rialzarsi, come la città ha fatto tante volte nella sua storia.

Altre News per: cataniaemergenzacontinuaincendiocaldoterremoto