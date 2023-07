Luca Vismara, il talento sottovalutato di Amici, racconta la sua sessualità e il messaggio contro l'intolleranza

Luca Vismara è uno dei talenti cantanti più sottovalutati nella storia del talent show di Maria De Filippi, Amici, ma ultimamente è tornato a far parlare di sé in modo diverso, parlando apertamente della sua sessualità. L'ex concorrente di Amici ha deciso di fare outing riguardo al suo orientamento sessuale, condividendo la sua storia d'amore con il fidanzato ballerino Peter Seggio.

In una recente intervista con Gay.it, Luca Vismara ha spiegato il motivo per cui ha scelto di parlare della sua sessualità solo ora: "Mi hanno insegnato che non esiste una forma giusta per amare. Questa è la prima volta che ne parlo apertamente". Luca ha sempre vissuto la sua sessualità in modo naturale, senza nasconderla, ma sentiva che non c'era l'esigenza di parlarne pubblicamente, poiché per lui ciò che contava veramente era vivere autenticamente. Ha sempre ritenuto che l'amore sia un sentimento che va dimostrato con le azioni e non necessariamente con le parole: "Le persone etero non radunano amici e parenti per affermare la propria sessualità ma sono se stessi, punto e basta. Lo stesso ho voluto fare io".

Luca è cresciuto in un ambiente familiare e con persone vicine che lo hanno sempre sostenuto nella sua individualità: "Fin da piccolo, tutte le persone che mi circondavano mi hanno insegnato che non esisteva una forma giusta o sbagliata di amare. Per questo odio le etichette". Il suo percorso di scoperta dell'orientamento sessuale è stato naturale e sincero: "Ho sempre saputo di provare attrazione sia per gli uomini sia per le donne e sono sempre stato libero di esprimermi. Nella mia testa, non c'è mai stata confusione bensì ho sempre seguito il cuore e ho voluto bene e amato le persone, aldilà che fossero uomini o donne".

Recentemente, Luca Vismara ha partecipato al Pride di Palermo insieme al suo nuovo fidanzato, con l'intento di fare outing e contribuire alla lotta contro l'intolleranza e la discriminazione nei confronti della comunità bisessuale e LGBTQ+. Condividendo una foto della loro storia d'amore, Luca ha voluto inviare un messaggio di amore, accettazione e uguaglianza. La decisione di condividere pubblicamente la sua relazione è stata presa con attenzione, considerando le sfide e i pregiudizi che ancora possono essere presenti in alcune realtà, soprattutto in grandi città come Milano, dove entrambi risiedono.

Luca Vismara è un esempio di autenticità e coraggio nel mettere in luce la propria sessualità e nell'affrontare le sfide che possono presentarsi. La sua voce è un passo importante verso una maggiore comprensione e accettazione delle diverse forme d'amore nella società. L'augurio è che la sua testimonianza possa ispirare altre persone a vivere senza timori la propria verità e a lottare contro l'intolleranza e la discriminazione, costruendo un mondo più inclusivo e rispettoso delle diversità.

