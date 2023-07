Tragico Malore a Ponticelli: Morto 52enne, Mamma Allettata Salvata in Tempo

Una tragica vicenda è avvenuta a Ponticelli, quartiere della periferia est di Napoli, dove un uomo di 52 anni è deceduto in casa a causa di un malore fatale. La vittima viveva con la madre anziana di 87 anni, che era allettata a letto. Fortunatamente, la donna è stata tempestivamente trasferita all'ospedale Pellegrini, e le sue condizioni sono riportate come buone.

Il dramma è avvenuto in via Argine 809, e i carabinieri sono intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e al personale del 118. Il portiere dello stabile aveva allertato le forze dell'ordine dopo aver cercato invano di contattare l'uomo per un paio di giorni.

Una volta entrati nell'appartamento, la triste scoperta: l'uomo di 52 anni giaceva riverso sul pavimento e, purtroppo, non c'è stato nulla da fare per salvarlo. Si presume che il decesso sia stato causato da un arresto cardiocircolatorio.

L'episodio ha scosso la comunità di Ponticelli e lasciato la madre dell'uomo in stato di profondo dolore. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell'accaduto e fornire supporto alla famiglia colpita da questa tragica perdita.

