Tornano i Pikmin!

Considerato tra i padri fondatori del videogioco e riconosciuto come uno dei più grandi autori dell’intrattenimento digitale al mondo, Shigeru Miyamoto è la leggenda che ha permesso a pietre miliari come Donkey Kong, Super Mario e The Legend of Zelda di vedere la luce per gettare le fondamenta e scrivere la storia videoludica. La sua carriera in Nintendo ha avuto inizio nel 1970 e nei decenni a seguire il suo contributo nella produzione del videogioco è risultato fondamentale, caratterizzato da un genuino incoraggiamento a scoprire in autonomia le meccaniche di gioco e spesso ispirato da eventi della quotidianità semplici e condivisibili. Tra le serie supervisionate da Miyamoto e a lui più care trova un posto speciale Pikmin, il videogioco rompicapo di strategia in tempo reale con protagoniste piccole creature aliene somiglianti a delle operose piantine realizzato al fianco di Masamichi Abe e Shigefumi Hino. Grazie al legame particolare con il suo creatore e forte di un design accattivante, questa saga è sbocciata negli anni, dimostrando con l’arrivo in esclusiva di Pikmin 4 su Nintendo Switch di voler sfiorare la perfezione per riuscire a conquistare gli appassionati di vecchia data e introdurre i nuovi giocatori al fantastico mondo dei Pikmin.

Correva l’anno 2001 quando su Gamecube venne distribuito il primo capitolo di Pikmin, accolto molto positivamente per la sua ricercata e funzionale commistione di generi d’azione e strategia. Trascorso oltre un decennio e svariate generazioni di console Nintendo, i Pikmin sono tornati in una versione del tutto innovativa che riconferma la filosofia del leader giapponese dei videogiochi e di Miyamoto di rendere l’esperienza videoludica sempre più accessibile e intuitiva. Si ripropone quindi anche per questo quarto capitolo la modalità di gioco vincente, basata sull’esplorazione di un pianeta simile alla Terra ricco di rompicapo, tesori da collezionare e Pikmin da allevare e guidare con le loro abilità uniche e fondamentali per interagire con l’ambiente e recuperare gli oggetti presenti nell’area di gioco. Si introducono inoltre tante novità: una grafica accattivante e capace di sfruttare appieno le potenzialità di Nintendo Switch, nuovissime tipologie di Pikmin dotati di capacità mai viste prima e la presenza inedita di Occin, il cane da soccorso che risulterà determinante per superare gli ostacoli di questa rinnovata avventura spaziale. In compagnia di un nuovo amico a quattro zampe da addestrare e coccolare, ha così inizio una missione intergalattica di giorno e di notte, in superficie e in profondità, per portare in salvo un gruppo di avventurieri spaziali rimasti bloccati su un pianeta sconosciuto e abitato da bizzarre creature tutte da scoprire.

L’interazione con la natura è senza dubbio un tema caro a Shigeru Miyamoto e l’attenzione per l’ambiente risalta chiaramente in tutti i videogiochi della serie Pikmin. La presenza di un nuovo personaggio di supporto come Occin, inoltre, avvalora ulteriormente l’affinità con flora e fauna, consolidando un legame già mostrato nei capitoli precedenti. Proprio per celebrare l’uscita di Pikmin 4 e la Giornata Mondiale del Cane, la nota coppia di creator RoundTwo, ha coinvolto l’artista vincitrice di svariati premi internazionali di pittura Simona Bordonaro per la creazione di tre esclusivi diorami: i terrari, contenenti piante vere e stampe in 3D a tema che ricreano il mondo in miniatura dei Pikmin, verranno poi messi all’asta su eBay dal 21 al 26 luglio. Il ricavato verrà devoluto interamente a WWF Italia per sostenere i progetti sul campo di conservazione e difesa della biodiversità che l’associazione svolge anche al fianco di cani specializzati.

In vista dell’arrivo di questa attesissima avventura in compagnia dei Pikmin, infine, dalle 12:00 di venerdì 21 luglio, RoundTwo dedicherà loro una speciale live sul canale Twitch RoundTwo con ospiti speciali come Willy Guasti, in arte Zoosparkle, naturalista e divulgatore scientifico che esplorerà la biologia dei Pikmin e la stessa Simona Bordonaro che presenterà il suo microcosmo in miniatura e colorerà in diretta e in esclusiva un modellino di Occin.

L’avventura a contatto con la natura di

Pikmin 4

ha inizio il

21 luglio 2023

solo su

Nintendo Switch

, con tante novità e modalità di gioco intuitive e coinvolgenti adatte sia agli appassionati di vecchia data sia ai giocatori più curiosi che si avvicineranno a questa saga intramontabile per la prima volta!

