LG PRESENTA IL NUOVO ROBOT DELLA SERIE CLOi

LG ha presentato il nuovo LG CLOi ServeBot (modello LDLTR30), un robot ideale per applicazioni commerciali in cui è richiesto un contatto diretto con i clienti, come per esempio la ristorazione.

Grazie al sistema di guida autonoma rapido e affidabile, in grado di muoversi su diversi tipi di pavimentazione, e al design rinnovato con funzioni avanzate, LG CLOi ServeBot garantisce un servizio smart ed efficiente. Tra le nuove caratteristiche c’è anche unafunzione di assistenza che aiuta le persone a orientarsi all’interno del punto vendita e consente quindi al personale di dedicare maggior tempo ad altre attività gestionali e amministrative.

Introdotto su mercato all'inizio del 2020, LG CLOi ServeBot è stato progettato per essere utilizzato in luoghi pubblici, come ristoranti, ospedali e uffici, per offrire assistenza diretta alle persone. Oggi, viene rilanciato in una versione rinnovata che include caratteristiche di utilizzo nuove ed esclusive. Il nuovo modello offre infatticapacità di movimento più avanzate grazie alle 6 ruote e alle sospensioni autonome che consentono spostamenti stabili su diversi tipi di pavimentazione, tra cui la moquette. A garantire, poi, il trasporto sicuro di bevande e pasti (tra cui zuppe e liquidi, anche su superfici con una pendenza fino a 5 millimetri) si aggiungono una telecamera 3De un sensore LiDAR (Light Detection and Ranging) utile a superare agevolmente gli ostacoli, assicurando il corretto trasporto del carico.

Il nuovo LG CLOi ServeBot è inoltre provvisto di una maggiore capacità di carico, che arriva ora fino a 40 chilogrammi, e di una maggiore flessibilità, grazie a quattro ripiani facilmente accessibili (21 x 17 pollici), uno dei quali utilizzabile come scomparto principale. Il nuovo robot garantisce tra l’altro anche una maggiore praticità di utilizzo grazie ai vani presenti nella parte superiore, ai porta bicchieri e a un vano inferiore che può essere utilizzato per riporre oggetti come tovaglioli, posate e altri utensili. I ripiani sono inoltre rimovibili e possono essere posizionate più in alto o in più in basso con un intervallo fino 2,8 pollici.

Infine LG CLOi ServeBot offre ora un ampio display da 10,1 pollici e un pratico sistema di gestione dei contenuti integrato. Gli esercenti possono in questo modo adattare il robot a uno specifico utilizzo per esempio proiettando video, immagini o testi o impostando la riproduzione di un “viso digitale” in grado di esprimere una vasta gamma di emozioni che rendono più fluida l’interazione con i clienti. Questa caratteristica non solo consente di offrire ai clienti informazioni rilevanti, come per esempio consigli sul menu o promozioni in negozio, ma permette anche di pubblicizzare servizi di aziende partner. Utilizzabili anche per scopi di intrattenimento, come la visualizzazione di contenuti personalizzati per eventi speciali, i nuovi robot LG CLOi ServeBot comunicano tra loro per coordinare i movimenti, facilitando un funzionamento fluido ed efficiente.

"LG CLOi ServeBot è un partner affidabile in grado di svolgere in modo efficiente diverse attività, dal servizio al tavolo all’accompagnamento in struttura, dall’intrattenimento all’offerta di informazioni" ha dichiarato Roh Kyu-chan, vicepresidente e responsabile della divisione robotica di LG Electronics Business Solutions Company. "Sfruttando la tecnologia robotica autonoma di LG, continueremo a offrire alle persone esperienze a valore aggiunto, nuove ed entusiasmanti”.

Il nuovo CLOi ServeBot di LG è attualmente disponibile negli Stati Uniti e in Giappone e sarà introdotto successivamente negli altri paesi.

Per ulteriori informazioni su LG CLOi ServeBot, visitare il sito LG.com.

