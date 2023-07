Melissa Sloan: La Mamma con oltre 800 Tatuaggi, una Passione che Ostacola la Sua Vita

Melissa Sloan, una madre con due figli di 46 anni, ha sviluppato una passione per i tatuaggi che ha raggiunto livelli estremi e pericolosi. Con oltre 800 tatuaggi sparsi su tutto il corpo, Melissa si considera un'opera d'arte vivente, ma la sua ossessione ha avuto conseguenze negative sulla sua vita. Nonostante sia orgogliosa dei suoi tatuaggi, ha rivelato i problemi che sta affrontando a causa di essi. È stata frequentemente espulsa da locali e pub a causa della paura che incuteva nei clienti. Inoltre, ha dichiarato che la sua passione le ha impedito di trovare lavoro, ma ciò non la fermerà. Ha iniziato a tatuarsi all'età di 20 anni e non ha mai smesso da allora. Dopo 26 anni, Melissa Sloan ha il volto e il corpo completamente coperti di tatuaggi e sembra non avere intenzione di fermarsi.

Essere la donna più tatuata d'Inghilterra, tuttavia, ha portato a conseguenze spiacevoli, specialmente quando il suo aspetto suscita timore nelle persone intorno a lei. Melissa è stata ripetutamente cacciata da locali e pub a causa delle reazioni negative dei clienti. Inoltre, alcuni tatuatori si sono rifiutati di tatuarla per paura delle possibili conseguenze di così tanta quantità di inchiostro nel suo corpo. Melissa ha anche confessato che ha costretto il suo fidanzato a tatuare il suo corpo anche di notte per soddisfare il suo bisogno di avere sempre più tatuaggi.

Nonostante le difficoltà, Melissa Sloan ha perseverato e continua a seguire la sua strada. Tuttavia, il suo aspetto eccezionale le ha reso difficile trovare lavoro e si chiede perché la sua passione debba essere discriminata.

