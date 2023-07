Patrick Zaki condannato a 3 anni di carcere in Egitto

Patrick Zaki, il ricercatore italiano-egiziano detenuto in Egitto dal 2020, è stato condannato a tre anni di carcere. La condanna è stata emessa dal tribunale di Mansoura, in Egitto, il 23 luglio 2023. Zaki è stato accusato di diffondere "propaganda sovversiva" e "minare la sicurezza dello Stato". Le accuse sono state respinte dai suoi sostenitori, che affermano che Zaki è stato perseguitato per le sue attività di difesa dei diritti umani.

La condanna di Zaki è stata accolta con indignazione da parte della comunità internazionale. Il governo italiano ha condannato la sentenza e ha chiesto il rilascio immediato di Zaki. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui chiede il rilascio di Zaki e di altri detenuti politici in Egitto.

Zaki è un ricercatore di dottorato all'Università di Bologna. È stato arrestato all'aeroporto di Il Cairo il 7 febbraio 2020, mentre tornava in Egitto per una visita ai suoi familiari. Zaki è stato detenuto in isolamento per oltre un anno e gli è stato negato l'accesso a un avvocato.

La condanna di Zaki è un duro colpo per la libertà di espressione e per i diritti umani in Egitto. È una chiara dimostrazione della repressione del regime di al-Sisi contro i suoi oppositori politici.

