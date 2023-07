Tra disavventure e scoperte uniche: le avventure di un ex agente della CIA alla scoperta dei luoghi più insoliti del mondo

Andrew Bustamante, ex agente sotto copertura della CIA, condivide i suoi straordinari viaggi e scoperte in giro per il mondo. Tra missioni segrete e caccia a criminali internazionali, Andrew ha svelato i dettagli della sua vita come spia dell'intelligence americana. Il veterano decorato, che ha servito nella US Air Force Academy e nell'esercito per 15 anni, è stato reclutato dalla CIA per combattere il terrorismo e perseguitare criminali di fama mondiale.

Durante la sua carriera, Andrew ha raggiunto un luogo che ha definito come il più disgustoso che abbia mai visto. Parlando nel podcast PBD, ha rivelato che Kinshasa, la capitale della Repubblica Democratica del Congo, gli ha lasciato un'impressione indelebile. In risposta alla domanda del conduttore Patrick Bet-David su come Kinshasa fosse rispetto a Portland, Andrew ha scherzato dicendo che "solo leggermente, almeno Portland ha la birra".

Kinshasa, famosa per la sua diversità culturale e la ricca storia musicale, è attualmente sconsigliata dal governo degli Stati Uniti a causa dei rischi legati a crimini, disordini civili, terrorismo, conflitti armati e rapimenti. Tuttavia, nonostante le sfide, Andrew ha continuato a viaggiare e ha espresso la sua volontà di scoprire sempre nuovi luoghi nel mondo. Secondo lui, nei paesi del "primo mondo" c'è solo un grande rumore di superiorità, mentre sono i luoghi silenziosi e autentici che possiedono una vera grandezza.

Uno dei suoi primi shock culturali è stato quando è stato inviato in Cina nel 2002 per un corso di full immersion linguistica di sei settimane all'Air Force Academy. Ha raccontato di aver provato cibo insolito come la carne di cane, che è considerata normale in Cina. Ha descritto le bancarelle cinesi come simili a quelle di New York, ma invece di hot dog vendevano scorpioni e grandi coleotteri. Questa esperienza gli ha aperto gli occhi su quanto il mondo sia vario e ha alimentato il suo desiderio di esplorare sempre più luoghi inaspettati.

L'ex agente della CIA ha affrontato situazioni difficili durante le sue missioni, ma non ha mai rinunciato alla sua passione per i viaggi e la scoperta. Con una mente aperta e curiosa, Andrew Bustamante continua a esplorare il mondo, andando oltre le apparenze superficiali e cercando autenticità in luoghi meno noti.

