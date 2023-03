Alla scoperta di Tether: la stablecoin più scambiata al mondo

Si parla spesso di criptomonete associandole a mercati altamente volatili e rischiosi. Ma non è sempre così. Esistono infatti dei protocolli blockchain che riescono a mantenere il proprio valore grazie a un sistema di ancoraggio. Uno di questi è Tether, una delle principali stablecoin al mondo. In questo articolo andremo ad approfondire la conoscenza di questa criptovaluta particolare e scopriremo cos’è USDT e perché è così all’avanguardia nel mondo della finanza decentralizzata e non solo.

Cos’è Tether

Tether, lanciato nel 2014, è una criptovaluta appartenente alla categoria delle stablecoin, soluzioni progettate per facilitare gli scambi nel mondo digitale. In pratica il suo obiettivo era quello di divergere dal mercato finanziario convenzionale attraverso un approccio più moderno alla gestione del denaro. Questo approccio è stato possibile grazie alla possibilità data ai clienti di effettuare transazioni con valute tradizionali o fiat nella blockchain, senza essere esposti a problemi di volatilità.

Tether o USDT è una stablecoin ancorata al dollaro USA, questo significa che è programmata per avere un valore in rapporto 1:1 con la valuta fiat. In pratica si tratta di una stablecoin che, essendo ancorata al dollaro, ha un valore piuttosto stabile e si può utilizzare sulle piattaforme di finanza decentralizzata e le dApp, ossia le applicazioni decentralizzate.

Fondata nel 2014 da Brock Pierce, Reeve Collins e Craig Sellars, Tether faceva parte di un progetto denominato inizialmente Realcoin divenuto Tether al momento del lancio. Le riserve sono gestite dalla società Tether Limited: per poter coniare 1000 USDT è necessario che siano presenti 1000 $ nelle riserve aziendali. In questo modo la società si assicura che se i clienti volessero riavere indietro i loro soldi potrebbero farlo e il sistema viene garantito da riserve di vario tipo.

Perché Tether si differenzia dalle altre Stablecoin?

Innanzitutto, l’USDT si differenzia dalle altre stablecoin come USDC proprio per popolarità e perché ha una capitalizzazione di mercato maggiore rispetto a qualsiasi altra stablecoin. Il volume di scambi di Tether in 24 ore è solitamente maggiore rispetto alle altre criptovalute e questo la rende una valuta digitale molto importante nel panorama delle cripto.

Le valute digitali stablecoin mantengono un valore piuttosto prevedibile rispetto alle normali criptovalute come Bitcoin o Ethereum, e con esse è possibile usufruire di una serie di vantaggi davvero unici:

Poter inviare e ricevere denaro in tempo reale senza variazioni di prezzo;

Poter trasferire i propri fondi e scambiarli con altre criptovalute con lo stesso controvalore del dollaro;

Impiegarle in prestiti decentralizzati, staking o liquidity mining per ricevere ricompense;

Effettuare transazioni programmabili senza preoccuparsi della volatilità.

Tether è disponibile nelle principali piattaforme di exchange crypto e il suo maggior vantaggio consiste nel poter sfruttare al massimo la finanza decentralizzata anche per ricevere ricompense. La sua stabilità e la sua popolarità hanno fatto sì che essa sopravvivesse alle crisi di criptovalute che si sono presentate negli ultimi tempi.

In questo modo, l’azienda non si muove troppo diversamente dalle altre società finanziarie tradizionali, ma permette ai suoi clienti di poter far circolare denaro nel mondo decentralizzato fungendo da ponte e da facilitatore per gli scambi tra criptomonete e valute fiat.

