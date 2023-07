Claudia Gerini e Ornella Muti declinano l'invito al Grande Fratello: Nuovi piani in vista per il reality

Negli ultimi giorni si è scatenata una frenesia di speculazioni sui possibili partecipanti alla prossima edizione del Grande Fratello. Tra i nomi associati a questo reality show condotto da Alfonso Signorini, spicca quello di Claudia Gerini, una delle attrici italiane più amate. Secondo quanto riportato da Dagospia, sembra che Pier Silvio Berlusconi e compagnia abbiano preso in considerazione Claudia Gerini, poiché Mediaset ha intenzione di rivoluzionare il programma e la sua formazione. L'obiettivo è chiaro: VIP. La metà del cast sarà composta da personaggi famosi nel mondo dello spettacolo, e non da semi-sconosciuti come nelle edizioni passate.

Tuttavia, Claudia Gerini ha subito smentito questa grande idea in un'intervista a TAG24, dichiarando: "Ringrazio Pier Silvio per aver pensato a me, ma non posso stare lontano dalle mie figlie e da casa per tanto tempo". La possibilità di vedere Claudia Gerini nella casa più spiata d'Italia ha suscitato molte reazioni negative, considerando che negli anni precedenti i VIP che hanno partecipato al programma erano principalmente persone dimenticate dal mondo dello spettacolo o alla ricerca di una rilancio. Al contrario, l'attrice romana è al top da trent'anni, sempre richiesta dai produttori cinematografici e molto amata dal pubblico. Inoltre, la sua agenda è piena di impegni: "Ho molti progetti cinematografici in corso", ha confessato l'artista direttamente da Bali, dove si trova in vacanza. Quindi, a meno di sorprese, l'ipotesi di Claudia Gerini al Grande Fratello svanisce.

Come se non bastasse la smentita di Claudia Gerini, anche un'altra diva dello spettacolo italiano, Ornella Muti, ha rifiutato l'invito per il prossimo Grande Fratello. Durante un'intervista rilasciata all'Adnkronos, l'attrice è stata ancora più categorica: "Trovo che le notizie che circolano in rete e sui social riguardo alla mia presunta partecipazione al prossimo Gf Vip siano denigranti. Sono un'artista, non un oggetto trash". Quindi, anche un altro dei grandi nomi che sono stati menzionati nelle ultime ore salta.

Ora resta da vedere come Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini decideranno di rimediare a questa situazione. I due sono al lavoro per una nuova edizione completamente rinnovata del Grande Fratello, e dovranno trovare nuovi nomi di spicco che accettino l'invito e soddisfino le aspettative del pubblico.

Altre News per: claudiageriniornellamutideclinanoinvitogrande