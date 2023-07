Super Crazy Rhythm Castle! arriverà presto su Console

È tempo di “Super Crazy Rhythm Castle”! La caotica avventura ritmica arriverà presto su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam e Nintendo Switch



Dalle menti stravaganti che hanno creato Super Crazy Guitar Maniac Deluxe, arriva un successore spirituale che apre nuovi orizzonti trascendendo da ogni genere noto!



Konami Digital Entertainment B.V. e lo sviluppatore britannico Second Impact Games annunciano Super Crazy Rhythm Castle , un puzzle game ritmico cooperativo diverso da qualsiasi alta cosa abbiate mai sentito! Rhythm game basato sulle caratteristiche uniche dei personaggi in-game, Super Crazy Rhythm Castle mescola diversi generi dando vita a un'avventura unica attraverso un bizzarro castello, dominato da un re crudele deciso a farvi perdere il ritmo!



Come solisti o come trio, riuscirete a conquistare il castello? Scoprite cosa vi aspetta nel trailer di presentazione!



Oltre al trailer, KONAMI e Second Impact Games hanno collaborato con TikTok per mostrare in esclusiva livelli e modalità di gioco, una novità assoluta per la piattaforma. Il 12 e 13 luglio saranno mostrati da spectrexgaming, itsnick&cam, Magukarp e sholaheyy.



Creato dal micro-studio britannico Second Impact Games, Super Crazy Rhythm Castle è il risultato di oltre 10 anni di ricerca votati alla creazione di un progetto “super crazy”! Konami Digital Entertainment B.V. e Second Impact Games collaboreranno per una partnership editoriale globale che porterà il gioco su PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam® e Nintendo Switch™.



Aggiungete l’edizione digitale alle vostre wish-list e pre-ordinare ora l’edizione fisica di Super Crazy Rhythm Castle . Maggiori dettagli sui pre-order digitali e sulla data di uscita saranno presto svelati.





Caratteristiche principali di “Super Crazy Rhythm Castle”



Avventura nell'assurdo Un indimenticabile viaggio ritmico. Diventerete un tutt'uno con musica e follia.



Nei panni di improbabili eroi, vi avventurerete nel Rhythm Castle! All'interno vi attende lo scapestrato King Ferdinand, pronto a difendere la sua corona e a rovinarvi la giornata. Superate le sue sfide contorte e battetelo al suo stesso gioco. Lanciate fagioli in un antico rituale di evocazione. Mettete a tacere un gigantesco DJ melanzana. Ricoprite di sugo i piccoli abitanti della carne per ragioni che vi promettiamo diventeranno chiare. Il tutto senza mai perdere il ritmo!



Super colonna sonora

Oltre 30 brani - più alcuni extra nascosti - tra rock, hip hop, dubstep e molto altro.



Cooperativa pazzesca

Co-op caotica, divertente e accessibile. Non siete esperti di rhythm game? Ciascun giocatore può suonare la propria musica in modalità a tre o quattro tasti, o concentrarsi sulla soluzione dei puzzle lasciando agli amici il compito di mantenere il ritmo! Sia che siate soli o con gli amici, preparatevi ad abbracciare la follia e ad affrontare le sfide di Rhythm Castle.



Multitasking caotico

Dalla escape room musicale all'ascensore arcade, dovrete pensare fuori dagli schemi e dal ritmo per riuscire a evitare le malefatte del re. Combinate musica e azione esplosiva per risolvere ogni livello!



Vivete il ritmo

Volete conquistare la corona? Sbloccate ed eseguite tutte le canzoni del Music Lab. Niente distrazioni, solo ritmo puro!



