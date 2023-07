Lost in Play rilasciato su mobile

Oggi, Happy Juice Games e l'editore Snapbreak Games, sono entusiasti di annunciare il lancio ufficiale di "Lost in Play su dispositivi mobili. L'immersiva avventura rompicapo punta e clicca è ora disponibile per il download su Google Play Store e Apple App Store.



Parlando del porting per smartphone, Kristoffer Nählstedt, CEO e fondatore di Snapbreak Games, ha dichiarato: "Volevamo lavorare con studi di gioco di talento nella nicchia dei puzzle/avventure e l'opportunità di pubblicare il pluripremiato gioco di Happy Juice Lost in Play per dispositivi mobili e tablet segna una nuova pietra miliare per la nostra azienda.”

Scarica Lost in Play su Google Play Store: https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.snapbreak. labbro

Scarica Lost in Play su Apple App Store: https://apps.apple.com/us/app/ perso-in-gioco/id6449434958? piattaforma=iphone

Lost in Play è stato acclamato sia su Steam che su Nintendo Switch . Il gioco ha vinto numerosi premi ed è stato nominato come " gioco per famiglie dell'anno " nella categoria dei premi DICE di quest'anno. Con la versione mobile, ora Lost in Play può raggiungere ancora più famiglie e offrire loro una piacevole ed avventurosa esperienza.

Lost in Play ti invita in una magica, bizzarra e nostalgica avventura! Segui il viaggio di due fratelli, Toto e Gal, che attraversano regni surreali e stringono legami con creature straordinarie. Persi nella loro immaginazione, Toto e Gal devono restare uniti per risolvere enigmi unici e tornare a casa. È un viaggio edificante e magico che evocherà un senso di nostalgia e ti riporterà ai giorni spensierati delle avventure giovanili.

Lost in Play è una storia avvincente e adatta a tutti. Vivi e respira personaggi cartooneschi simili a quelli dei moderni cartoni animati che guardiamo oggi, o che si guardavano al sabato mattina da bambini con cui molti di noi sono cresciuti. La qualità dei puzzle e le immagini vivaci affascineranno e offriranno un piacevole momento per tutta la famiglia.

Guarda l’ultimo trailer di Lost in Play: https://www.youtube.com/watch? v=xg2d2p-DU60

Caratteristiche di Lost in Play:

Una misteriosa avventura rompicapo animata con incredibili immagini in stile cartone animato.

Magiche e splendide creature ovunque.

Nessun testo o dialogo: tutto viene comunicato visivamente in modo accattivante e universale.

Ispirazione da programmi TV come Gravity Falls, Hilda e Over the Garden Wall.

Una varietà di attività uniche e creative a cui prendere parte: gioca a carte con i goblin, crea un drago e insegna a volare a una pecora.

Più di 30 unici puzzle e minigiochi.

Lost in Play è un gioco freemium, con la possibilità di provare il gioco gratuitamente prima di acquistare la versione completa. Il gioco completo costa 6,99 USD al giorno del lancio.

