Siemens - elettrodomestici connessi, IA e customer experience

Siemens Elettrodomestici continua a stupire e a soddisfare le esigenze dei consumatori con la sua incessante ricerca di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni innovative . I valori del marchio Siemens Elettrodomestici si basano infatti su tre pilastri fondamentali: design, tecnologia e innovazione .

Da sempre marchio di riferimento per chiunque ricerchi prodotti affidabili, efficienti e hi-tech per la propria cucina, Siemens è sinonimo di eccellenza nella produzione di elettrodomestici che impiegano soluzioni tecnologiche innovative studiate per andare incontro alle esigenze del consumatore e spesso anticipandole . Oggi come in passato, il brand tedesco investe costantemente in ricerca e sviluppo per portare avanti la propria missione di migliorare la vita delle persone attraverso soluzioni tecnologiche intelligenti: i prodotti Siemens Elettrodomestici sono progettati per semplificare le attività quotidiane in cucina, offrendo funzionalità pratiche, facilità d'uso e prestazioni superiori.

Su questi presupposti negli ultimi anni Siemens ha introdotto il concetto di Intelligent Kitchen , dove l’ambiente cucina diventa il cuore della casa grazie a tecnologie avanzate, connettività e funzionalità intelligenti per trasformare la cucina in un ambiente efficiente, intuitivo e completamente connesso . Una caratteristica chiave dell'Intelligent Kitchen è la capacità di interconnessione dei diversi elettrodomestici, che si integrano perfettamente tra loro, permettendo ai consumatori di risparmiare tempo e fatica nelle attività culinarie e concentrarsi maggiormente sulla creatività dietro ai fornelli.

Gli elettrodomestici sono in grado di comunicare tra loro e scambiarsi informazioni con un livello di coordinazione e automazione senza precedenti: forni in grado di cuocere pietanze con l’aiuto dell’AI e sincronizzarsi con la cappa aspirante per regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base alle necessità di cottura, frigoriferi e congelatori che regolano automaticamente la temperatura per conservare al meglio gli alimenti, lavastoviglie che si adattano al carico e alle preferenze personali dell’utente e lavatrici e asciugatrici sincronizzate per l’avviamento dei programmi preimpostati. Queste sono solo alcune delle funzioni con cui l’Intelligent Kitchen rende la vita in cucina più efficiente, comoda e piacevole.

La connettività è un aspetto essenziale all’interno di ogni cucina Siemens : gli elettrodomestici sfruttano la connessione WiFi, in modo che gli utenti possano controllarli e monitorarli anche a distanza da smartphone o tablet attraverso l' applicazione mobile dedicata, Home Connect . Ad esempio, è possibile accendere e programmare il forno, controllare se il frigorifero ha bisogno di essere rifornito o, per i modelli più recenti extra capienti, regolarne l’illuminazione interna per mantenerla accesa anche di notte, e impostare tante altre funzioni anche quando si è lontani dalla cucina o da casa . Grazie alla compatibilità con i dispositivi smart home e i sistemi di assistenza vocale (come Amazon Alexa o Google Assistant), l’utente può impartire i comandi ai propri elettrodomestici in qualsiasi momento.

Inoltre Siemens Elettrodomestici ha sviluppato un innovativo showroom virtuale , confermandosi un marchio all'avanguardia nell'utilizzo delle tecnologie digitali per offrire una customer experience unica, ancora più coinvolgente e interattiva . Attraverso questa piattaforma digitale, i clienti possono esplorare virtualmente i prodotti Siemens Elettrodomestici e sperimentarne le funzionalità senza dover lasciare il comfort delle proprie case. Lo showroom virtuale offre una panoramica completa delle ultime novità dell'azienda , fornendo informazioni dettagliate sui prodotti e suggerimenti su come integrarli al meglio nelle diverse configurazioni di cucina.

