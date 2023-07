Nuovi frigoriferi extra capienti di Siemens

Siemens, leader europeo per l’elettrodomestico da incasso nelle cucine di alta gamma, presenta i nuovi frigoriferi extra capienti progettati con il 45% di spazio in più rispetto agli standard, per garantire una perfetta conservazione di ogni tipologia di alimento.

Alti 1,93 cm e larghi 70,8 cm questi nuovi elettrodomestici sono curati in ogni dettaglio: gli interni sono eleganti, in ottica di un maggiore ordine e di mantenere la pulizia in cucina. I Ripiani in vetro sono robusti e rifiniti con profili in blackSteel , coordinandosi perfettamente con i nuovi forni e piani della gamma studioLine. Le robuste cerniere di chiusura, grazie al sistema softClosing , assicurano invece una chiusura corretta e automatica del frigorifero quando viene raggiunto un angolo di 20° o minore.

Anche l’illuminazione gioca un ruolo di primaria importanza, specie nel vano congelatore in cui i cassetti vengono illuminati all’apertura agevolando una visione chiara del contenuto. L’illuminazione interna dei frigoriferi è inoltre controllabile e impostabile tramite la App Home Connect, consentendo all’utente di mantenere la luce accesa anche a porte chiuse per dare all’elettrodomestico un’anima estetica unica anche di notte.

L’estetica elegante e il design rinnovato incontrano anche avanzate soluzioni tecnologiche, come la distribuzione ottimale dell’aria all’interno del vano frigorifero che impedisce la formazione della brina. Con il giusto equilibrio tra umidità e temperatura i nuovi frigoriferi mantengono gli alimenti freschi più a lungo e quindi anche più sani. Inoltre la tecnologia noFrost della sezione congelatore consente all’utente di non dover provvedere manualmente allo sbrinamento.

La nuova linea di frigoriferi ultra capienti rappresenta una delle categorie focus delle due linee da incasso di Siemens, Line e studioLine per il 2023.

Modelli di riferimento:

Frigorifero combinato da incasso studioLine iQ500 KB96NSDD0

Altre News per: nuovifrigoriferiextracapientisiemens