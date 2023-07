Incidente stradale a Ragusa: morto Samuele Giudice di 38 anni, le indagini in corso

Samuele Giudice, 38 anni di Ragusa, vittima di un tragico incidente stradale vicino a Marina di Ragusa: le indagini in corso.

Nel cuore della notte, un terribile incidente ha sconvolto la città di Ragusa, portando via la vita di Samuele Giudice, 38 anni, residente nella zona. Mentre attraversava la strada lungo il percorso verso Marina di Ragusa, Samuele è stato tragicamente investito da una berlina Bmw, guidata da un ventenne ragusano di origini albanesi. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi e dei Carabinieri, ogni sforzo è stato vano.

Al momento, le autorità stanno indagando per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Si presume che Samuele potesse essere stato di aiuto ai suoi familiari, che avevano riscontrato un problema tecnico alla propria auto. La Procura è stata informata dell'accaduto, e si stanno valutando le condizioni psicofisiche del conducente coinvolto.

In un triste twist del destino, si è scoperto che la vittima era lo zio dei cuginetti di Vittoria, i quali persero la vita quattro anni fa in un incidente stradale simile, travolti da un SUV. Proprio ieri si commemorava il quarto anniversario della loro scomparsa, aggiungendo ulteriore dolore a questa tragica vicenda.

È importante sottolineare che questa strada ha già visto troppe tragedie in passato. Nello stesso tratto, dall'altra parte della carreggiata, un motociclista di 28 anni perse la vita lo scorso marzo in un incidente con un'altra autovettura. Inoltre, solo qualche mese fa, al chilometro 12, un cittadino extracomunitario perse la vita mentre attraversava la strada, colpito da un veicolo diretto da Ragusa a Marina di Ragusa. Anni fa, nelle vicinanze di Villa Crisione, un uomo fu investito e morì mentre attraversava la strada in circostanze simili.

Questi incidenti ripetuti mettono in luce l'urgente necessità di misure di sicurezza stradale per proteggere la vita dei cittadini. Speriamo che le autorità competenti prendano seriamente in considerazione questa situazione e adottino provvedimenti per garantire la sicurezza di tutti coloro che utilizzano questa strada frequentemente.

