Mikala Jones: Addio al Surfista Professionista che ha Sconvolto il Mondo del Surf

La comunità del surf piange la tragica perdita di Mikala Jones, celebre surfista professionista di 44 anni, a seguito di un incidente fatale al largo delle isole Mentawai, in Indonesia. La morte di Jones è stata causata da una ferita sanguinante nell'area dell'inguine, precisamente nell'arteria femorale, presumibilmente provocata dalla pinna della sua tavola da surf.

Mikala Jones è stato riconosciuto come uno dei più talentuosi fotografi e filmmaker nel mondo del surf, con una vasta fama tra gli appassionati di tutto il globo. Nonostante il tempestivo intervento di soccorso, Jones aveva perso troppo sangue e non è stato possibile salvarlo.

La figlia di Jones, Isabella Lokelani, ha deciso di commemorare il padre attraverso un toccante messaggio su Instagram: "Sono grata che mio padre stesse facendo ciò che amava di più. La vita non sarà mai più la stessa senza di te. Mi manchi immensamente e farei qualsiasi cosa per trascorrere ancora un istante con te, anche litigare, solo per poter ridere a crepapelle insieme. Ti ringrazio per tutte le preziose lezioni che mi hai insegnato e per essere sempre stato al mio fianco".

Altre News per: mikalajonesaddiosurfistaprofessionistasconvoltomondo