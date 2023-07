Mara Venier, resilienza e coraggio: partecipa al concerto di Ultimo insieme a Elisabetta Ferracini dopo il terribile lutto

Mara Venier, resiliente dopo il lutto familiare: partecipa al concerto di Ultimo con sua figlia Elisabetta Ferracini.

Mara Venier, la celebre conduttrice televisiva italiana, sta affrontando con coraggio e determinazione un periodo di profondo dolore. Dopo la tragica perdita di Pier Francesco Forleo, marito di sua figlia Elisabetta e padre del suo primo nipote, la famiglia è stata scossa da un dolore incommensurabile. Nonostante l'immensa tristezza, Mara e Elisabetta hanno dichiarato che sarà un percorso difficile da superare, ma è indispensabile proseguire.

Recentemente, Mara ha condiviso un selfie insieme alla sua amata figlia, suscitando però un'ondata di critiche da parte dei fan. Molti seguaci hanno accusato la conduttrice di concedersi un momento di svago inappropriato, considerando il dolore che ha manifestato apertamente sia sui social che durante la conduzione dell'ultima puntata di "Domenica In". Secondo alcuni, Mara non avrebbe dovuto mostrarsi così felice di partecipare a un evento gioioso come un concerto, e lo stesso valeva per sua figlia.

Questa valutazione ha provocato una forte reazione da parte della maggioranza dei fan di Mara, che hanno rapidamente soppresso gli haters. Molti hanno sottolineato l'importanza di andare avanti anche in momenti dolorosi e difficili. Una sostenitrice ha scritto su Instagram in risposta al post in cui Mara abbraccia sua figlia: "Le persone dovrebbero vestirsi di nero e piangere in casa per dimostrare il loro dolore. Il dolore ci accompagna in ogni istante, è come una spada conficcata nel cuore ogni minuto della nostra vita. Solo chi soffre sa cosa si cela dietro questa foto. Io vedo una madre che sostiene una figlia che affronta un dolore insopportabile".

Questa volta, Mara ha risposto alle polemiche, sostenuta non solo dalla sua comunità di fan, ma anche dai suoi storici amici come Jerry Calà, che hanno commentato la foto. In risposta ai commenti inopportuni, Mara ha dichiarato: "Ti ringrazio... ho bloccato tutti... non ho più voglia di dare spiegazioni".

