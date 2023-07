Pier Silvio Berlusconi dà un ultimatum a Marta Fascina: lasciare la villa ad Arcore entro ottobre

Secondo i recenti rumor, sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia posto un ultimatum a Marta Fascina, l'ultima compagna di suo padre, Silvio Berlusconi, chiedendole di lasciare la villa ad Arcore. Secondo quanto riportato su Dagospia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe dato a Marta Fascina tempo fino a ottobre per abbandonare la residenza ad Arcore, dove entrambi vivevano con Silvio Berlusconi. Inizialmente si era ipotizzato che il desiderio del cavaliere fosse quello di avere la sua ultima compagna come una sorta di "custode" della villa, che lui ha amato profondamente durante la sua vita. Tuttavia, prima della sua scomparsa avvenuta il 12 giugno scorso, Silvio Berlusconi ha apportato modifiche dell'ultimo minuto al suo testamento al fine di esprimere le sue volontà riguardo alla moglie e alla parte di eredità che intendeva lasciarle.

Secondo voci non confermate, sembra che Pier Silvio non abbia mai visto di buon occhio il rapporto tra il padre e la deputata, tanto che è stato uno dei pochi assenti alla loro cerimonia "nuziale" celebrata nel 2022 senza alcun riconoscimento ufficiale. Saranno rivelati ulteriori dettagli sulla questione? Al momento, la vicenda è avvolta da un velo di segretezza e non si sa ancora quale sarà il suo epilogo.

