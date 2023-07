Nintendo arriva all'Aquafan di Riccione

Per rinfrescare i fine settimana assolati e dare una svolta alle tanto attesa vacanze, Nintendo è pronta a offrire un’estate all’insegna del divertimento a migliaia di italiani, adulti e bambini, portando all’interno del parco acquatico più famoso d’Europa alcuni dei suoi videogiochi più amati. Il colosso giapponese dell’intrattenimento interattivo sarà infatti presente all’ Aquafan di Riccione per due mesi di sfide e partite indimenticabili sotto l’ombrellone. Con i fantastici scivoli di Aquafan , lunghi oltre 3 chilometri, le attività che rappresentano da sempre l’anima del parco e le tante avventure firmate Nintendo , il divertimento raddoppia per garantire momenti freschi e indimenticabili in compagnia di amici e parenti.

L’appuntamento sarà tutti i giorni dall’8 luglio al 27 agosto , dalle ore 14:30 alle ore 18:30, nella Casetta Nintendo , dove si apriranno le porte ai più curiosi e agli appassionati di Nintendo Switch per riprendere fiato tra un tuffo in piscina e l’altro all’interno dei 9 ettari di verde del parco. In questa area speciale, che permetterà a chiunque di vivere l’atmosfera Nintendo, i pomeriggi estivi in arrivo voleranno tra partite memorabili a Nintendo Switch Sports e Mario Strikers: Battle League Football , tra avventure in solitaria e di gruppo nei mondi di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury e del più recente Kirby’s Return to Dream Land Deluxe e immersi nelle immancabili corse pazze e adrenaliniche sulle piste di Mario Kart 8 Deluxe.

Inoltre, per sfruttare al meglio la portabilità di Nintendo Switch , nei week end di luglio e dal 5 al 27 agosto , sempre dalle 14:30 alle 18:30, lo staff di Nintendo sarà in giro per il parco per far vivere ai visitatori, dovunque essi siano, l’esperienza della console ibrida più amata di sempre. Sarà possibile portare sempre con sé il divertimento, questa volta anche con Kirby e la terra perduta , la prima avventura 3D del paffuto eroe rosa e New Super Mario Bros. U Deluxe , la versione più aggiornata del videogioco che ha visto per la prima volta Luigi come protagonista.

E non finisce qui, perché nelle due date del 24 Luglio e del 14 Agosto si celebrerà Super Mario , l’idraulico più famoso al mondo, vera e propria icona conosciuta da chiunque, protagonista di centinaia di videogiochi e non solo! Il costume character di Super Mario, con i suoi baffoni, la salopette e il cappello rosso, sarà presente ad Aquafan per salutare i piccoli e grandi fan, scattare foto insieme, e immortalare un momento speciale.

In occasione del lancio di Pikmin 4, il nuovo videogioco di strategia con protagoniste minuscole creature simili a piantine, in arrivo su Nintendo Switch il 21 Luglio, tutti i visitatori di Aquafan riceveranno a fine giornata una bustina di semi di fiori da piantare dedicata a Pikmin Bloom, il titolo per iOS e Android che permette di incontrare e crescere Pikmin, rendendo le passeggiate più divertenti.

Durante la stagione estiva, l’ Aquafan di Riccione si trasformerà nella meta perfetta per le famiglie, i giovani e i giocatori di tutte le età che desiderano divertirsi lanciandosi in competizioni avvincenti e immergendosi nei mondi fantastici che possono prendere vita solo su Nintendo Switch. Due mesi di pomeriggi ricchi di emozioni indimenticabili in compagnia di alcuni dei personaggi più iconici dei videogiochi attendono di essere vissuti sullo sfondo dell’atmosfera unica e rinfrescante del parco acquatico più amato dello Stivale.







Altre News per: nintendoarrivaaquafanriccione