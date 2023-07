I Puffi 2 – Il Prigioniero della Pietra Verde

Aiuta i Puffi a salvare il loro villaggio dal malvagio Stolas

Puffo Pugno ha creato un'invenzione rivoluzionaria: PuffoMix! Ma manca un ingrediente chiave, la Pietra Verde, che giace nelle avide grinfie di Gargamella. Va in missione per recuperare la famosa pietra verde, un ingrediente chiave che lo aiuterebbe molto a migliorare la sua invenzione, nel laboratorio di Gargamella.





Ma un fatale passo falso fa esplodere la pietra, i cui frammenti si disperdono per il Paese Maledetto. Oltre a scatenare i suoi incredibili poteri di copiare e scomporre la materia in natura, la Pietra Verde ha scatenato i malvagi Stolas, un nuovo ordine determinato a regnare sul terrore. Una squadra di 4 Puffi deve quindi partire per un'avventura per salvare il Paese Maledetto dai potenti Stolas! Ben equipaggiati, i Puffi possono contare sul PuffoMix e su un alleato inaspettato... Gargamella in persona!











Caratteristiche principali :

- Incontra la squadra di 4 Puffi emblematici: il Puffo con il pugno, il Puffo con gli occhiali, il Puffo con gli occhiali e il Puffo-tempesta.

- Gameplay accessibile e intuitivo che delizierà i Puffi e gli appassionati di azione/piattaforma.- Goditi un gameplay dinamico con esplorazione, piattaforme e combattimenti ancora più intensi grazie a SmurfoMix!

- Per la prima volta in un videogioco, collabora con Gargamella! Usa i suoi teletrasporti per viaggiare attraverso il Paese Maledetto e scoprire 3 nuove regioni inesplorate.

- Raccogli varie risorse per migliorare il Puffomix durante la tua avventura! - Parti per un'avventura con un amico o un familiare in modalità cooperativa.

- Una nuova storia che rispetta la licenza, in un universo colorato, bello e ben costruito!

Altre News per: puffiprigionierodellapietraverde