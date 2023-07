Hinnovation by Nital: le offerte per Amazon Prime Day

Dalle videocamere smart ai robot pulisci piscina: in occasione dell’Amazon Prime Day Hinnovation by Nital sfodera numerose promozioni su un’ampia gamma di prodotti, perfetti per ogni necessità.

È tutto pronto per l’ Amazon Prime Day 2023 , il momento di shopping di inizio estate più atteso, pensato per aggiudicarsi l’affare migliore. Oggi, martedì 11 e domani, mercoledì 12 luglio 2023, si può approfittare di un’ampia selezione di prodotti in promozione per tutte le esigenze, dall’abbigliamento alla tecnologia. E proprio per chi cerca un nuovo alleato hi-tech, Hinnovation by Nital dà il via a una due-giorni di grandi offerte.

Le offerte imperdibili per chi vuole rendere la propria casa ancora più smart

Tanti i dispositivi per la Smart Home in offerta. Tra questi non mancheranno le videocamere di Ezviz , da sempre sinonimo di qualità per garantire il massimo della sicurezza abitativa. In particolare, tra i modelli in offerta anche Ezviz H6C Pro , una videocamera da interno estremamente versatile – con visione panoramica e risoluzione 1.080p – ideale per tutti gli ambienti di casa, per monitorare i nostri amici a 4 zampe in nostra assenza o per avere sempre un occhio vigile sui più piccoli.

Non mancheranno, poi, le offerte sui prodotti ismartgate , pensati per trasformare la propria casa in un concentrato di tecnologia, come ismartgate Standard Pro Garage , l’apriporta intelligente che consente il monitoraggio e la gestione del proprio garage anche da remoto, direttamente dal proprio smartphone, e ismartgate Wired Video Doorbell , il campanello video con risoluzione 2560x1440p 4MP, riconoscimento facciale, sensore di movimento e allarme sonoro, visione notturna fino a 5 metri e supporto dell’assistente vocale Alexa e Google Assistant.

Una casa intelligente, sia dentro che fuori

Con le temperature che aumentano non c’è nulla di più piacevole che tuffarsi in piscina, un vero lusso che però richiede anche la giusta manutenzione e pulizia. Proprio per questo motivo, le offerte di Hinnovation by Nital comprenderanno anche i prodotti all’avanguardia firmati Aiper. Tra questi, Aiper Seagull Plus , il robot pulisci piscina senza fili, dotato di una potenza di aspirazione fino a 68 GPM, ricarica veloce e batteria da 7800 mAh, e Aiper Seagull SE, sempre senza fili, facile da usare ed estremamente potente.

Un’estate all’insegna della tecnologia

Per chi ha in programma una vacanza on the road non potrà lasciarsi sfuggire le promozioni sui dispositivi Jackery , l’azienda leader mondiale di soluzioni di alimentazione portatili ed ecosostenibili. In offerta per questo Amazon Prime Day anche Jackery Explorer 1000 , tra le stazioni di ricarica portatili più potenti, con una capacità di 1002Wh e che utilizza più porte di uscita per ricaricare tutto ciò di cui hai bisogno, dallo smartphone alla griglia elettrica fino al mini frigo portatile. E per chi proprio non vuole mai rimanere “a terra”, non potrà perdersi le offerte sulla gamma Jackery SolarSaga, come SolarSaga 100W , il pannello solare monocristallino che ti permette di rimanere sempre carico grazie alla potenza del sole.

Anche Jackery Explorer 500 partecipa alle promozioni. Con una batteria da 518 Wh, è particolarmente adatto per le avventure all'aperto grazie alla pratica maniglia e al peso contenuto di soli 6 kg. A questo si aggiunge anche la power station più piccola della famiglia Jackery, Explorer 240 , la soluzione ideale per tutti coloro che hanno appena iniziato ad addentrarsi nel mondo delle power station. La batteria da 240 Wh fornisce energia a dispositivi come laptop, telecamere, altoparlanti o lampade ovunque ti trovi. Grazie al suo peso di soli 3 kg, è un ottimo compagno per escursioni o picnic al parco.





Altre News per: hinnovationnitalofferteamazonprime