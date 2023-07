Netatmo: le offerte per Amazon Prime Day

È tutto pronto per il momento più caldo dell’estate. Infatti, anche quest’anno torna l’ Amazon Prime Day, la “due giorni” ricca di promozioni accessibili a tutti i clienti Prime di Amazon e pensata per non lasciarsi sfuggire l’acquisto migliore. Tra le categorie prodotto più desiderate c’è sicuramente la tecnologia, con numerose offerte su smartphone, auricolari, wearable ed elettrodomestici.

All’appello non mancheranno anche i dispositivi per rendere la propria casa ancora più smart, sicura e confortevole, ideali soprattutto per il periodo estivo. In occasione dell’Amazon Prime Day 2023, anche Netatmo, leader francese nei prodotti per la casa intelligente, annuncia importanti promozioni su un’ampia gamma di prodotti sul suo store Amazon , con sconti speciali oggi 11 luglio e domani 12 luglio 2023, per soddisfare ogni esigenza.

Vacanze a prova di intruso con la gamma “Security” di Netatmo

Per godersi al massimo ogni momento delle proprie vacanze, senza la paura di qualche visita spiacevole all’interno della propria abitazione, è fondamentale dotarsi dei perfetti alleati tech capaci di garantire un occhio sempre vigile. Tra i prodotti da non lasciarsi sfuggire durante questo Amazon Prime Day ci sarà sicuramente la Videocamera Esterna Intelligente di Netatmo, che invia una notifica allo smartphone in caso di intrusione. Capace di distinguere tra una persona, un veicolo e un movimento innocuo, è dotata di un sistema di illuminazione intelligente per mettere in fuga qualsiasi intruso. Inoltre, la Videocamera Esterna Intelligente con Sirena , integra anche un allarme da 105dB. Altri dispositivi imperdibili saranno i Sensori di Apertura Intelligenti , da installare su porte e finestre, e la Videocamera Interna Intelligente , che garantiscono il massimo della sicurezza anche dall’interno. Infine, il Campanello Intelligente con Videocamera consente di tenere d’occhio l’ingresso di casa, anche da lontano.

Maltempo non ti temo

La Stazione Meteo Intelligente di Netatmo misura con estrema accuratezza e precisione la temperatura e la percentuale di umidità interna ed esterna, il livello di rumore, la qualità dell’aria dentro casa e la pressione atmosferica. Le info su condizioni meteo e sull’umidità aiuteranno l’utente a pianificare le attività all’aria aperta, mentre la temperatura e i dati sulla qualità dell’aria interna a vivere al meglio la propria casa. Per un’esperienza d’uso ancora più completa non potranno mancare il Modulo Aggiuntivo che lavora congiuntamente alla Stazione Meteo per monitorare fino a tre stanze aggiungete, e l’Anemometro Intelligente che misura la velocità e la direzione del vento.

Casa Smart e attenta ai consumi energetici

Per chi è alla ricerca di un prodotto innovativo e funzionale, ma che allo stesso tempo permetta di ottimizzare al meglio i consumi di energia, non potrà lasciarsi sfuggire il nuovo Controllo Intelligente di Climatizzazione che permette di controllare in modo smart e su misura il proprio condizionatore o pompa di calore aria-aria, regolandoli in base alle necessità di ogni utente. Per chi, invece, pensa già alla stagione invernale, il Termostato Intelligente è in grado di stabilire un programma di riscaldamento perfettamente in linea con il proprio stile di vita, in modo tale da accendere i termosifoni sono quando necessario. Infine, con la Valvola Termostatica è possibile dedicare la temperatura di ogni stanza in modo autonomo e senza sprechi, rilevando ad esempio se le finestre sono aperte.





