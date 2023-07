iRobot: le offerte per Amazon Prime Day

Oggi e domani sono i due giorni perfetti per accaparrarsi Roomba e Braava jet ad un prezzo speciale.

Avere un aiutante affidabile e intelligente per le pulizie domestiche è uno dei desideri più grandi per chi possiede una casa. E se come diceva Oscar Wilde " L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi ", Amazon Prime Day è l’occasione migliore per scegliere di far entrare un robot aspirapolvere o lavapavimenti in famiglia. Per andare sul sicuro, la scelta più affidabile è iRobot , brand leader di mercato di questo settore che oggi martedì 11 e domani, mercoledì 12 luglio riserva sconti davvero imperdibili su alcuni dei modelli di punta della sua gamma.

Se si vuole optare per un robot aspirapolvere, si può scegliere tra i modelli in offerta di varie fasce di prezzo. Tra le opzioni entry level c’è Roomba e5 , un'opzione affidabile che garantisce un’aspirazione profonda, con sensori intelligenti in grado di rilevare le zone più sporche e concentrarsi su di esse, per una pulizia completa e precisa.

Per chi necessita una pulizia ancora più avanzata, Roomba i3, i7 e i7+ sono i modelli perfetti. Questi robot aspirapolvere sono dotati di sistema operativo iRobot OS e di tecnologia di mappatura intelligente e permettono di personalizzare l’azione pulente in specifiche aree dell’abitazione, escludendo le zone meno vissute oppure attribuendo nomi esatti alle stanze per direzionare il percorso. Inoltre, i modelli Plus sono dotati anche della base di ricarica auto svuotante che offre la comodità di accumulare automaticamente la polvere nei sacchetti con filtro antibatterico, riducendo così al minimo l’intervento da parte dell’utente.

Per coloro che invece vogliono il massimo della potenza di aspirazione ma senza rinunciare all’estetica, Roomba s9+ è il top. Con una potente aspirazione e una forma unica a "D", è in grado di raggiungere facilmente gli angoli più difficili, passando anche sotto i mobili.

Dal punto di vista del lavaggio, non ci si può lasciare scappare Braava m6 , un robot lavapavimenti adatto al lavaggio quotidiano di diversi tipi di pavimento. Grazie alla sua tecnologia di navigazione intelligente, il dispositivo traccia la mappa della casa e si muove in modo efficiente e autonomo raggiungendo ogni angolo.

Con le funzioni di connettività smart, tutti i dispositivi iRobot si possono controllare e programmare comodamente da remoto tramite l'app iRobot HOME.

