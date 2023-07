FREE UPDATE PER TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 3

DUE MESI DOPO L'USCITA DEL GIOCO, I GIOCATORI HANNO CORSO L'EQUIVALENTE DI OLTRE 16 VOLTE IL GIRO DEL MONDO.









NACON e il team Race Ward, l'etichetta di corse NACON Studio Milan, hanno annunciato il rilascio di un aggiornamento gratuito, apportando tutta una serie di miglioramenti a TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3. Hanno anche svelato un'infografica che illustra le preferenze e gli investimenti dei giocatori dall'uscita del gioco.





Un aggiornamento gratuito è uscito il 3 luglio, apportando una vasta gamma di miglioramenti alla giocabilità a TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3.



Fornisce più opzioni per personalizzare l'esperienza, una visualizzazione della classifica online più completa, prestazioni grafiche migliori e un feedback tattile del controller migliorato su PlayStation5.

Mentre gli sviluppatori di NACON Studio Milan lavoravano per migliorare l'esperienza di gioco, i giocatori di TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 stavano affrontando ogni tipo di sfida.

Tra le cifre più impressionanti, a soli 2 mesi dall'uscita del gioco, i giocatori hanno percorso 402.000 miglia su strade aperte, vale a dire più di 16 volte il giro del mondo. Inoltre, hanno iniziato quasi 2 milioni di gare. In questa impegnativa simulazione della corsa più pericolosa del mondo, il 45% dei giocatori ha scelto di affrontare le due modalità di gioco più difficili, per un'esperienza il più possibile fedele alla realtà.

Infine, dopo aver vinto 4 gare quest'anno e stabilito un nuovo record assoluto per il TT dell'Isola di Man (16'36.115 minuti a una media di 136 mph), Peter Hickman ha vinto la medaglia d'oro per il pilota preferito dai giocatori. È stato seguito da vicino da Michael Dunlop e John McGuinness, altre due leggende del Tourist Trophy.

Sviluppato dai veterani del team RaceWard , il gioco ufficiale del Tourist Trophy offre ai giocatori la possibilità di provare le emozioni e le emozioni della gara più pericolosa del mondo.

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 è disponibile su PC, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S Xbox One e Nintendo Switch.

