TT ISLE OF MAN: RIDE ON THE EDGE 3 È DISPONIBILE

VIVI UN VIAGGIO SU STRADA A PIÙ DI 185 mph

TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3 dà nuova vita al genere e offre un'esperienza unica. Oltre a un'esatta rappresentazione dell'isola e della famosa corsa, il gioco offre anche una maggiore libertà di guida attraverso nuove modalità.

Totale libertà di esplorare oltre 120 miglia di strade

Il primo è l'approccio delle “strade aperte”. Ti permette di scoprire liberamente le oltre 120 miglia di strade dell'Isola di Man, compreso il percorso ufficiale del Tourist Trophy, riprodoAo in scala 1:1. Fornisce inoltre ai giocatori la scelta di allenarsi direttamente sulle strade degli evento, oppure partecipare alle tante sfide proposte.

Oltre al leggendario percorso del Tourist Trophy, le compeNzioni ufficiali si svolgono contemporaneamente su altri percorsi, come le gare di St John's e Clypse. Inoltre, il contenuto aggiuntivo "strade aperte" è accessibile anche dal percorso Snaefell Mountain, senza dover passare attraverso un menu.

Anche le strade interne dell'isola sono state progeAate dallo studio per offrire ai giocatori uno spazio di gioco aggiuntivo e unico, per un'esperienza senza limiti.

L'Isola di Man, più viva che mai, è la vera protagonista di TT Isle Of Man: Ride on the Edge 3.

