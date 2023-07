QVC - proposte tech per l'estate

L'estate è decisamente arrivata, e con essa il caldo. Per sopravvivere alle temperature estive e godere di un’aria fresca e rilassante, di seguito trovi una selezione di item tech disponibili su QVC.







Ventilatore

Il ventilatore a torre Serie 5000 di Philips con telecomando incorporato è ultra silenzioso, può essere usato come aromaterapia con il diffusore di aromi in 3 modalità. Aiuta a rinfrescare gli ambienti in modo facile e veloce, con consumi energetici minimi. Ha, infatti, una ventola a rotazione automatica che garantisce un rapido raffreddamento dell'intera stanza e grazie alla funzione di oscillazione a 60°, la ventola può raggiungere qualsiasi punto della stanza, garantendo la massima freschezza e comodità.

Credito: Philips su QVC.it

Prezzo: 119€, ora disponibile a 98,90€



Purificatore

Il purificatore termoventilatore Hot+Cool Autoreact di Dyson riscalda in inverno e raffresca d'estate: grazie a un getto d’aria purificato e a lungo raggio, ci vuole poco per riscaldare o rinfrescare gli ambienti in modo uniforme. La modalità notturna monitora e purifica utilizzando impostazioni silenziose e riduce la luminosità dello schermo LCD. Automaticamente rileva e riporta il livello di qualità dell'aria in tempo reale, cattura gli odori e ha una modalità automatica che monitora automaticamente la qualità dell'aria e ne regolerà il flusso di conseguenza.

Citazione: Dyson su QVC.it

Prezzo: 549€



Condizionatore

Il condizionatore portatile Pinguino Compact di De'Longhi è piccolo ed efficace, progettato per occupare poco spazio. È dotato di funzione deumidificante e 3 velocità della ventola che consentono un raffreddamento più silenzioso alla velocità minima. È possibile gestirlo con il display LCD con comandi a sfioramento e un pratico telecomando. Inoltre, le maniglie e le ruote orientabili sono integrate e offrono un facile trasporto dell’item.

Menzione: De'Longhi su QVC.it

Prezzo: 529€, ora disponibile a 379€



Deumidificatore

Il deumidificatore Sonnenkönig è silenzioso e senza vibrazioni. Ottimale per contrastare l'umidità in spazi piccoli e poco ventilati, come un armadio, una dispensa o un bagno. Il serbatoio dell'acqua ha una capacità di 220ml e quando è pieno si spegne automaticamente.

Menzione: Sun King su QVC.it

Prezzo: 74,90€

Altre News per: propostetechestate