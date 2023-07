Rikkie Valerie Kollé: Miss Olanda 2023 e un'ispirazione per la comunità transgender

Rikkie Valerie Kollé, la 22enne modella e attrice transgender, ha trionfato come vincitrice di Miss Olanda 2023. La sua storia di vita ha conquistato la giuria, che l'ha elogiata per la sua determinazione e la sua missione. Su Instagram, la nuova reginetta ha espresso la sua gioia e il suo orgoglio, dichiarandosi felice di poter ora fregiare del titolo di Miss Netherlands 2023. L'annuncio della sua vittoria è diventato subito virale sui social media, con un mix di messaggi di congratulazioni e commenti ironici o offensivi. Tuttavia, Kollé ha spiegato in un'intervista che, grazie al sostegno della sua famiglia e dei suoi amici, ha sempre continuato a seguire il suo cammino, nonostante le difficoltà.

La sua figura non è nuova in Olanda: Rikkie ha già partecipato a diversi programmi televisivi, come Holland's Next Top Model, ed è considerata un punto di riferimento all'interno della comunità LGBTQIA+ per i suoi successi e la sua determinazione. La modella desidera essere un modello di ispirazione per i giovani transgender olandesi, avendo affrontato e superato le sfide dell'adolescenza e sottolineando l'importanza di non arrendersi al pregiudizio.

Rikkie ha preso la decisione di cambiare nome all'età di 11 anni, passando da Rik a Rikkie, e fin da piccola si è sempre identificata come donna. "Sono nata nel corpo sbagliato. Prima ero il piccolo Rik, ma ho sempre desiderato essere Rikkie. La transizione da uomo a donna mi ha fatto finalmente sentire a casa", ha raccontato. A 16 anni ha iniziato la terapia ormonale, seguita da un intervento chirurgico. L'adolescenza è stata un periodo difficile, con esperienze di bullismo. "Quando mi dichiaravo transgender come Rik, non è stato facile e ho sofferto molto", ha condiviso. "Ma ho sempre avuto l'amorevole sostegno della mia famiglia e dei miei amici".

