Incendio nel tunnel: 25 intossicati a causa del rogo di un pullman di turisti

Un incendio all'interno di un tunnel ha generato un denso fumo, provocando l'intossicazione di 25 persone. L'incidente è avvenuto a causa del surriscaldamento di un pullman che trasportava una cinquantina di turisti. Fortunatamente, tutti i passeggeri sono riusciti ad evacuare il tunnel e i feriti sono stati prontamente assistiti nell'area di servizio di S. Ilario per i sintomi di intossicazione. Tra i feriti, l'autista del pullman è risultato essere il più grave e ha richiesto cure presso una camera iperbarica. Altre cinque persone, lievemente intossicate, sono state accompagnate al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova. Secondo quanto riportato dal giornale online "Secolo XIX", sembra che i passeggeri fossero turisti provenienti dalla Lombardia di ritorno da una gita alle Cinque Terre.

A causa dell'incidente, il tratto compreso tra Recco e Nervi sulla A12 è stato chiuso per diverse ore in entrambe le direzioni, causando lunghe code. Successivamente, in serata, l'autostrada è stata riaperta, ma il traffico diretto verso Genova è stato deviato sulla carreggiata opposta per consentire le verifiche all'interno del tunnel.

"Chiediamo a tutti di posticipare o evitare le partenze nei tratti interessati dalle chiusure", ha dichiarato Aspi in seguito all'incendio del pullman nella galleria Monte Giugo. "Entrambe le carreggiate sono interessate dal fumo", ha spiegato Aspi in una nota ufficiale. "Chiunque stia viaggiando verso Genova è invitato ad uscire a Recco e poi rientrare in autostrada a Nervi. Il percorso inverso si applica a coloro che si dirigono verso Livorno. È importante sottolineare che risolvere completamente questa situazione richiederà del tempo, e la strada Aurelia non sarà in grado di sopportare un ulteriore aumento del traffico".

Altre News per: incendiotunnelintossicaticausarogopullmanturisti